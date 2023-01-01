На Волині затримали ухилянтів-«рецидивістів»

На Волині прикордонники затримали чотирьох ухилянтів, які вкотре намагалися незаконно потрапити за кордон.Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.Трьох молодиків віком від 22 до 25 років, які мали намір нелегально дістатися до Польщі, учора вночі виявили прикордонники Волинського загону. Інформацію про ймовірних порушників військовослужбовці відділу «Морозовичі» завчасно отримали від оперативників. Чоловіків прикордонний наряд затримав за кількасот метрів до кордону.Як з'ясували правоохоронці один із затриманих упродовж останніх місяців уже вчетверте намагалися в незаконний спосіб покинути територію України, а його товариш – тричі. За цей час хлопці встигли «відмітитися» на кордоні з Молдовою та Угорщиною. Невдалою виявилася спроба втечі й через українсько-польську ділянку.Ще одного правопорушника днями затримала група реагування відділу прикордонної служби «Амбуків». 34-річний житель Донецької області також не полишав наміру незаконно дістатися Польщі.Як стало відомо, наприкінці березня чоловіка не пропустили через кордон в одному із пунктів пропуску на Львівщині у звʼязку з відсутністю законних підстав для виїзду з України у період воєнного стану.Відносно усіх затриманих прикордонники склали адміністративні документи за ст. 204-1 КУпАП. Трьом чоловікам доведеться сплатити по 8500 гривень штрафу. Таке рішення ухвалив суд. Розгляд ще однієї справи призначено на наступний тиждень.