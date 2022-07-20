Сьогодні у частині Луцька призупинятимуть рух транспорту
Сьогодні, 09:36
У Луцьку сьогодні, 14 квітня, тимчасово призупинять рух транспорту через загальноміський страсний хресний хід, який влаштовує Волинська єпархія ПЦУ.
Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Він, зокрема, дав розпорядження Управлінню патрульної поліції у Волинській області та Луцькому районному управлінню поліції ГУ НП у Волинській області забезпечити громадський порядок та супровід під час ходи за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, вулиця Градний Узвіз 14 квітня з 11 години і до завершення ходи.
Нагадаємо, 14 квітня в обласному центрі відбудеться хресна хода ПЦУ з 12-ма зупинками (стояннями), що відображають останні події в земному житті Христа.
За повідомленням Волинської єпархії ПЦУ, це місця, котрі знаменують історичні віхи Православ’я на Волині, стійкість у вірі та патріотизм. Очолить процесію митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Страсний хресний хід розпочнеться об 11.00 від Хрестовоздвиженської церкви (вул. Данила Галицького, 2) і йтиме до кафедрального собору Святої Трійці.
Зупинятимуться, зокрема: біля пам’ятника християнському милосердю волинян, які рятували від голоду біженців у 1947 році (територія храму Воздвиження хреста Господнього); на місці майбутньої каплиці Волинської ікони Божої Матері (біля Луцького міськрайонного суду); на місці, де постане церковця «Небесної сотні» (вул. П’ятницька гірка); на перехресті вулиць Кривий вал та Лесі Українки; на Театральному майдані перед фотостендом загиблих бійців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Він, зокрема, дав розпорядження Управлінню патрульної поліції у Волинській області та Луцькому районному управлінню поліції ГУ НП у Волинській області забезпечити громадський порядок та супровід під час ходи за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, вулиця Градний Узвіз 14 квітня з 11 години і до завершення ходи.
Нагадаємо, 14 квітня в обласному центрі відбудеться хресна хода ПЦУ з 12-ма зупинками (стояннями), що відображають останні події в земному житті Христа.
За повідомленням Волинської єпархії ПЦУ, це місця, котрі знаменують історичні віхи Православ’я на Волині, стійкість у вірі та патріотизм. Очолить процесію митрополит Луцький і Волинський Михаїл.
Страсний хресний хід розпочнеться об 11.00 від Хрестовоздвиженської церкви (вул. Данила Галицького, 2) і йтиме до кафедрального собору Святої Трійці.
Зупинятимуться, зокрема: біля пам’ятника християнському милосердю волинян, які рятували від голоду біженців у 1947 році (територія храму Воздвиження хреста Господнього); на місці майбутньої каплиці Волинської ікони Божої Матері (біля Луцького міськрайонного суду); на місці, де постане церковця «Небесної сотні» (вул. П’ятницька гірка); на перехресті вулиць Кривий вал та Лесі Українки; на Театральному майдані перед фотостендом загиблих бійців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сьогодні у частині Луцька призупинятимуть рух транспорту
Сьогодні, 09:36
На Харківщині загинув воїн з Волині Володимир Сохацький
Сьогодні, 09:19
Курс валют у Луцьку 14 квітня
Сьогодні, 09:16
Медіа