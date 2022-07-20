Сьогодні у частині Луцька призупинятимуть рух транспорту

Сьогодні у частині Луцька призупинятимуть рух транспорту
У Луцьку сьогодні, 14 квітня, тимчасово призупинять рух транспорту через загальноміський страсний хресний хід, який влаштовує Волинська єпархія ПЦУ.

Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Він, зокрема, дав розпорядження Управлінню патрульної поліції у Волинській області та Луцькому районному управлінню поліції ГУ НП у Волинській області забезпечити громадський порядок та супровід під час ходи за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, вулиця Градний Узвіз 14 квітня з 11 години і до завершення ходи.

Нагадаємо, 14 квітня в обласному центрі відбудеться хресна хода ПЦУ з 12-ма зупинками (стояннями), що відображають останні події в земному житті Христа.

За повідомленням Волинської єпархії ПЦУ, це місця, котрі знаменують історичні віхи Православ’я на Волині, стійкість у вірі та патріотизм. Очолить процесію митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Страсний хресний хід розпочнеться об 11.00 від Хрестовоздвиженської церкви (вул. Данила Галицького, 2) і йтиме до кафедрального собору Святої Трійці.

Зупинятимуться, зокрема: біля пам’ятника християнському милосердю волинян, які рятували від голоду біженців у 1947 році (територія храму Воздвиження хреста Господнього); на місці майбутньої каплиці Волинської ікони Божої Матері (біля Луцького міськрайонного суду); на місці, де постане церковця «Небесної сотні» (вул. П’ятницька гірка); на перехресті вулиць Кривий вал та Лесі Українки; на Театральному майдані перед фотостендом загиблих бійців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: рух транспорту, хресний хід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки живої сили та техніки росія втратила у війні проти України за добу
Сьогодні, 10:02
Сьогодні у частині Луцька призупинятимуть рух транспорту
Сьогодні, 09:36
На Харківщині загинув воїн з Волині Володимир Сохацький
Сьогодні, 09:19
Курс валют у Луцьку 14 квітня
Сьогодні, 09:16
Сили оборони за добу відбили 49 атак росіян: яка ситуація на усіх напрямках фронту
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
У Луцьку відбудеться загальноміський страсний хресний хід У Луцьку відбудеться загальноміський страсний хресний хід
13 квітень, 08:15
Володимир-Волинська Єпархія УПЦ МП скасувала щорічний хресний хід Володимир-Волинська Єпархія УПЦ МП скасувала щорічний хресний хід
20 липень, 2022, 14:00
На ділянці «варшавки» поблизу Ковеля дозволил рух транспорту. ФОТО На ділянці «варшавки» поблизу Ковеля дозволил рух транспорту. ФОТО
21 жовтень, 2021, 12:20
Які роботи ще тривають на проспекті Волі після відкриття. ФОТО. ВІДЕО Які роботи ще тривають на проспекті Волі після відкриття. ФОТО. ВІДЕО
18 жовтень, 2021, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки живої сили та техніки росія втратила у війні проти України за добу
Сьогодні, 10:02
 0
Сьогодні у частині Луцька призупинятимуть рух транспорту
Сьогодні, 09:36
 0
На Харківщині загинув воїн з Волині Володимир Сохацький
Сьогодні, 09:19
 0
Курс валют у Луцьку 14 квітня
Сьогодні, 09:16
 0
Сили оборони за добу відбили 49 атак росіян: яка ситуація на усіх напрямках фронту
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8