Сьогодні у частині Луцька призупинятимуть рух транспорту

У Луцьку сьогодні, 14 квітня, тимчасово призупинять рух транспорту через загальноміський страсний хресний хід, який влаштовує Волинська єпархія ПЦУ.Відповідне розпорядження підписав Луцький міський головаВін, зокрема, дав розпорядження Управлінню патрульної поліції у Волинській області та Луцькому районному управлінню поліції ГУ НП у Волинській області забезпечити громадський порядок та супровід під час ходи за маршрутом: вулиця Данила Галицького, майдан Братський міст, вулиця Лесі Українки, вулиця Градний Узвіз 14 квітня з 11 години і до завершення ходи.Нагадаємо, 14 квітня в обласному центрі(стояннями), що відображають останні події в земному житті Христа.За повідомленням Волинської єпархії ПЦУ, це місця, котрі знаменують історичні віхи Православ’я на Волині, стійкість у вірі та патріотизм. Очолить процесію митрополит Луцький і Волинський Михаїл.Страсний хресний хід розпочнеться об 11.00 від Хрестовоздвиженської церкви (вул. Данила Галицького, 2) і йтиме до кафедрального собору Святої Трійці.Зупинятимуться, зокрема: біля пам’ятника християнському милосердю волинян, які рятували від голоду біженців у 1947 році (територія храму Воздвиження хреста Господнього); на місці майбутньої каплиці Волинської ікони Божої Матері (біля Луцького міськрайонного суду); на місці, де постане церковця «Небесної сотні» (вул. П’ятницька гірка); на перехресті вулиць Кривий вал та Лесі Українки; на Театральному майдані перед фотостендом загиблих бійців.