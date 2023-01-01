Скільки живої сили та техніки росія втратила у війні проти України за добу
Сьогодні, 10:02
З початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 181 тисячу 90 військовослужбовців. За добу було знищено ще 500 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб.
Сили оборони України знищили таку техніку російської армії:
‒ танків ‒ 3650 (+4 за останню добу)
‒ бойових броньованих машин ‒ 7069 (+16)
‒ артилерійських систем – 2784 (+7)
‒ РСЗВ – 535 (+0)
‒ засоби ППО ‒ 283 (+0)
‒ літаків – 307 (+0)
‒ вертольотів – 293 (+0)
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0)
‒ крилаті ракети 911 (+0)
‒ кораблі/катери ‒ 18 (+0)
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3)
‒ спеціальна техніка ‒ 321 (+1)
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Про це повідомляє Генштаб.
Сили оборони України знищили таку техніку російської армії:
‒ танків ‒ 3650 (+4 за останню добу)
‒ бойових броньованих машин ‒ 7069 (+16)
‒ артилерійських систем – 2784 (+7)
‒ РСЗВ – 535 (+0)
‒ засоби ППО ‒ 283 (+0)
‒ літаків – 307 (+0)
‒ вертольотів – 293 (+0)
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0)
‒ крилаті ракети 911 (+0)
‒ кораблі/катери ‒ 18 (+0)
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3)
‒ спеціальна техніка ‒ 321 (+1)
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