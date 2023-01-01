Скільки живої сили та техніки росія втратила у війні проти України за добу





Про це



Сили оборони України знищили таку техніку російської армії:



‒ танків ‒ 3650 (+4 за останню добу)

‒ бойових броньованих машин ‒ 7069 (+16)

‒ артилерійських систем – 2784 (+7)

‒ РСЗВ – 535 (+0)

‒ засоби ППО ‒ 283 (+0)

‒ літаків – 307 (+0)

‒ вертольотів – 293 (+0)

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0)

‒ крилаті ракети 911 (+0)

‒ кораблі/катери ‒ 18 (+0)

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3)

‒ спеціальна техніка ‒ 321 (+1)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила 181 тисячу 90 військовослужбовців. За добу було знищено ще 500 окупантів.Про це повідомляє Генштаб.Сили оборони України знищили таку техніку російської армії:‒ танків ‒ 3650 (+4 за останню добу)‒ бойових броньованих машин ‒ 7069 (+16)‒ артилерійських систем – 2784 (+7)‒ РСЗВ – 535 (+0)‒ засоби ППО ‒ 283 (+0)‒ літаків – 307 (+0)‒ вертольотів – 293 (+0)‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339 (+0)‒ крилаті ракети 911 (+0)‒ кораблі/катери ‒ 18 (+0)‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 5640 (+3)‒ спеціальна техніка ‒ 321 (+1)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію