Коли освячуватимуть паску у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька

Коли освячуватимуть паску у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька
У Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька освячення пасхальних страв розпочнуть у суботу 15 квітня з 12-ої години дня, після ранкової служби.

Про це розповів Суспільному священник Віталій Собко.

Триватиме освячення до 21-ої години вечора. "Тому всі охочі віряни встигнуть освятити великодні кошики з їжею", – говорить Віталій Собко.

Нічне Великоднє богослужіння розпочнеться о 23:20 15 квітня та триватиме до завершення комендантської години 16 квітня.

"Хто з вірян хоче на нього потрапити варто прийти в храм раніше та бути готовим стояти всю службу, аж до ранку", – додав священник.

Нагадаємо, нині, як і торік, у зв'язку із воєнним станом в Україні, зокрема, і на Волині, продовжує діяти комендантська година.

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Теги: Великдень, паска, освячення, собор
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