Коли освячуватимуть паску у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька





Про це Віталій Собко.



Триватиме освячення до 21-ої години вечора. "Тому всі охочі віряни встигнуть освятити великодні кошики з їжею", – говорить Віталій Собко.



Нічне Великоднє богослужіння розпочнеться о 23:20 15 квітня та триватиме до завершення комендантської години 16 квітня.



"Хто з вірян хоче на нього потрапити варто прийти в храм раніше та бути готовим стояти всю службу, аж до ранку", – додав священник.



Нагадаємо, нині, як і торік, у зв'язку із воєнним станом в Україні, зокрема, і на Волині, продовжує діяти комендантська година.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька освячення пасхальних страв розпочнуть у суботу 15 квітня з 12-ої години дня, після ранкової служби.Про це розповів Суспільному священникТриватиме освячення до 21-ої години вечора. "Тому всі охочі віряни встигнуть освятити великодні кошики з їжею", – говорить Віталій Собко.Нічне Великоднє богослужіння розпочнеться о 23:20 15 квітня та триватиме до завершення комендантської години 16 квітня."Хто з вірян хоче на нього потрапити варто прийти в храм раніше та бути готовим стояти всю службу, аж до ранку", – додав священник.Нагадаємо, нині, як і торік, у зв'язку із воєнним станом в Україні, зокрема, і

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