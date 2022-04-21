Страсна п'ятниця: головні заборони цього дня





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Історія Страсної п'ятниці - як стратили Ісуса



Страсна п'ятниця присвячена передсмертним стражданням Ісуса - суду, страті, зняттю з хреста і похованню. Останні дні життя Христа називаються Страсті Христові.



Ісуса засудив до страти римський правитель Понтій Пілат на вимогу первосвящеників Юдеї. Спочатку Пілат не хотів стратити Ісуса і говорив, що не бачить його провини. Але народ вимагав покарання, і з третього разу вирок був винесений.



Стратили Ісуса, згідно з Біблією, на горі Голгофі за Єрусалимом шляхом розп'яття на хресті. Разом з Христом по обидва боки від нього таким же способом стратили двох розбійників. Один з них насміхався над Ісусом, за що потрапив у пекло. Другий розкаявся у своїх гріхах, і Христос особисто помилував його.



За євангельським вченням, Ісус своєю смертю на хресті спокутував всі гріхи людства.



Як відзначається Страсна п'ятниця



Страсна п'ятниця вважається найскорботнішим днем у році в християнстві. У храмах в цей день не проводять літургію, але читають дванадцять уривків з Євангелія, присвячених Страстям Христовим. О третій годині дня в центрі храму ставлять плащаницю, а під час вечірньої служби плащаницю обносять навколо храму.



Віруючі в Страсну п'ятницю не веселяться і не влаштовують свят, оскільки день є скорботним. Деякі віруючі в цей день зберігають суворий піст - до 3 години дня взагалі нічого не їдять, а після їдять лише хліб і овочі.



У Страсну п'ятницю можна принести додому з храму 12 свічок і дати їм догоріти дотла. Вважається, що це принесе благополуччя в будинок.



Що не можна робити в Страсну п'ятницю



У цей день діє багато суворих заборон:



- Не можна їсти рибу, м'ясо, яйця і молочні продукти, оскільки ще триває Великий піст 2023.

- Не можна займатися важкою фізичною працею, рукоділлям і прибиранням.

- Заборонено користуватися сокирою і рубати дрова.

- Під забороною в цей день веселощі, весілля, гучний сміх і вечірки, особливо в супроводі алкоголю.

- Прямої заборони на роботу в городі і в саду на Страсну п'ятницю немає. У цей день можна садити і сіяти рослини, якщо така робота не буде відволікати людину від молитви.

- Пекти паски саме у п'ятницю - можна, і навіть потрібно. Вважається, що паска, випечена в Страсну п'ятницю, має цілющі властивості. Вона довго не черствіє, не пліснявіє, допомагає під час хвороб. В Страсну п'ятницю, за прикметами, дуже смачними і пишними виходять паски. Але пробувати їх в цей день не можна.



Прикмети Страсної п'ятниці



У цей день існують такі прикмети погоди:



- Якщо пішов дощ, то вся весна буде дощовою і з частими туманами.

- Якщо на Страсну п'ятницю сонце жодного разу не показалося, то на городах буде багато бур'янів.

- Остання п'ятниця перед Великоднем сонячна і тепла - залишок весни таким же буде.

- Гроза в цей день віщує хороший урожай зернових в цьому році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У православних добігає кінця Страсний тиждень - останній тиждень перед Великоднем, який присвячений кінцю життя Ісуса. Передостанній день цього тижня називається Страсна п'ятниця або Велика п'ятниця. У 2023 році вона випадає на 14 квітня.Про це пише Уніан Страсна п'ятниця присвячена передсмертним стражданням Ісуса - суду, страті, зняттю з хреста і похованню. Останні дні життя Христа називаються Страсті Христові.Ісуса засудив до страти римський правитель Понтій Пілат на вимогу первосвящеників Юдеї. Спочатку Пілат не хотів стратити Ісуса і говорив, що не бачить його провини. Але народ вимагав покарання, і з третього разу вирок був винесений.Стратили Ісуса, згідно з Біблією, на горі Голгофі за Єрусалимом шляхом розп'яття на хресті. Разом з Христом по обидва боки від нього таким же способом стратили двох розбійників. Один з них насміхався над Ісусом, за що потрапив у пекло. Другий розкаявся у своїх гріхах, і Христос особисто помилував його.За євангельським вченням, Ісус своєю смертю на хресті спокутував всі гріхи людства.Страсна п'ятниця вважається найскорботнішим днем у році в християнстві. У храмах в цей день не проводять літургію, але читають дванадцять уривків з Євангелія, присвячених Страстям Христовим. О третій годині дня в центрі храму ставлять плащаницю, а під час вечірньої служби плащаницю обносять навколо храму.Віруючі в Страсну п'ятницю не веселяться і не влаштовують свят, оскільки день є скорботним. Деякі віруючі в цей день зберігають суворий піст - до 3 години дня взагалі нічого не їдять, а після їдять лише хліб і овочі.У Страсну п'ятницю можна принести додому з храму 12 свічок і дати їм догоріти дотла. Вважається, що це принесе благополуччя в будинок.У цей день діє багато суворих заборон:- Не можна їсти рибу, м'ясо, яйця і молочні продукти, оскільки ще триває Великий піст 2023.- Не можна займатися важкою фізичною працею, рукоділлям і прибиранням.- Заборонено користуватися сокирою і рубати дрова.- Під забороною в цей день веселощі, весілля, гучний сміх і вечірки, особливо в супроводі алкоголю.- Прямої заборони на роботу в городі і в саду на Страсну п'ятницю немає. У цей день можна садити і сіяти рослини, якщо така робота не буде відволікати людину від молитви.- Пекти паски саме у п'ятницю - можна, і навіть потрібно. Вважається, що паска, випечена в Страсну п'ятницю, має цілющі властивості. Вона довго не черствіє, не пліснявіє, допомагає під час хвороб. В Страсну п'ятницю, за прикметами, дуже смачними і пишними виходять паски. Але пробувати їх в цей день не можна.У цей день існують такі прикмети погоди:- Якщо пішов дощ, то вся весна буде дощовою і з частими туманами.- Якщо на Страсну п'ятницю сонце жодного разу не показалося, то на городах буде багато бур'янів.- Остання п'ятниця перед Великоднем сонячна і тепла - залишок весни таким же буде.- Гроза в цей день віщує хороший урожай зернових в цьому році.

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