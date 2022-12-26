На Волині сталося дві аварії: збили велосипедисток. ФОТО

На Волині сталося дві аварії: збили велосипедисток. ФОТО
Учора, 13 квітня, по вулиці Миру у селі Ратнів Citroen Berlingo збив 51-річну велосипедистку. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення нейрохірургії.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За кермом транспортного засобу перебувала 38-річна місцева жителька. Водійка твереза, керувала автомобілем без посвідчення водія.
На Волині сталося дві аварії: збили велосипедисток. ФОТО

На волинянку склали адміністративний протокол за ст. 126 КУпАП.

Цього ж дня у селищі Ратне 58-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Renault Kangoo, допустив наїзд на велосипедистку, 56-річну жительку селища.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її також шпиталізували.

За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження, за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
На Волині сталося дві аварії: збили велосипедисток. ФОТО

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Теги: ДТП, Волинь, поліція, велосипедисти
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