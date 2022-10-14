На Волині п'яний водій злетів з дороги: пасажира госпіталізували





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель Херсонської області. Чоловік керував автівкою у стані сп’яніння.



У результаті автопригоди водій та 47-річний пасажир легковика, житель міста Одеса, отримали тілесні ушкодження. Одесита госпіталізували.



Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі поблизу села Любязь легковик Opel Zafira злетів у кювет.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель Херсонської області. Чоловік керував автівкою у стані сп’яніння.У результаті автопригоди водій та 47-річний пасажир легковика, житель міста Одеса, отримали тілесні ушкодження. Одесита госпіталізували.Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’янінняТриває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію