На Волині п'яний водій злетів з дороги: пасажира госпіталізували
Сьогодні, 11:15
У Камінь-Каширському районі поблизу села Любязь легковик Opel Zafira злетів у кювет.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель Херсонської області. Чоловік керував автівкою у стані сп’яніння.
У результаті автопригоди водій та 47-річний пасажир легковика, житель міста Одеса, отримали тілесні ушкодження. Одесита госпіталізували.
Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння
Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель Херсонської області. Чоловік керував автівкою у стані сп’яніння.
У результаті автопригоди водій та 47-річний пасажир легковика, житель міста Одеса, отримали тілесні ушкодження. Одесита госпіталізували.
Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння
Триває слідство.
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