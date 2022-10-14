На Волині п'яний водій злетів з дороги: пасажира госпіталізували

На Волині п'яний водій злетів з дороги: пасажира госпіталізували
У Камінь-Каширському районі поблизу села Любязь легковик Opel Zafira злетів у кювет.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За кермом транспортного засобу перебував 32-річний житель Херсонської області. Чоловік керував автівкою у стані сп’яніння.

У результаті автопригоди водій та 47-річний пасажир легковика, житель міста Одеса, отримали тілесні ушкодження. Одесита госпіталізували.

Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння

Триває слідство.

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Теги: Любязь, злетів з дороги, ДТП, Волинь
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