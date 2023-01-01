Настав час для розвалу росії, – Буданов
Сьогодні, 11:45
Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що нині настав момент для розвалу російської федерації як країни.
Про це він заявив у інтерв’ю американському телеканалу ABC News, – пише Укрінформ.
«Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна (росія – ред.) розвалилася», – сказав Буданов.
Він повторив, що Україна поверне Кримський півострів, і висміяв не надто завуальовані ядерні загрози президента росії володимира путіна та російський невдалий «зимовий наступ», останній з якого приніс мінімальні успіхи та значні втрати.
За словами керівника ГУР МО, в найближчому майбутньому всі побачать результати українського контрнаступу.
«Які будуть результати цих дій (контрнаступу – ред.)? Я думаю, що найближчим часом це всі побачать і відчують», – додав він.
Буданов також зазначив, що росія найбільше виграє від «зливу» секретних документів Пентагону.
«Єдиним бенефіціаром від цього («зливу» - ред.) є росія», – сказав він.
Буданов підтвердив, що спілкувався зі своїми американськими колегами незабаром після того, як стало відомо про витік інформації.
«У нас є комунікація з відповідними службами в США, і буквально з перших кількох годин ми почали спілкуватися», – заявив він.
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Про це він заявив у інтерв’ю американському телеканалу ABC News, – пише Укрінформ.
«Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна (росія – ред.) розвалилася», – сказав Буданов.
Він повторив, що Україна поверне Кримський півострів, і висміяв не надто завуальовані ядерні загрози президента росії володимира путіна та російський невдалий «зимовий наступ», останній з якого приніс мінімальні успіхи та значні втрати.
За словами керівника ГУР МО, в найближчому майбутньому всі побачать результати українського контрнаступу.
«Які будуть результати цих дій (контрнаступу – ред.)? Я думаю, що найближчим часом це всі побачать і відчують», – додав він.
Буданов також зазначив, що росія найбільше виграє від «зливу» секретних документів Пентагону.
«Єдиним бенефіціаром від цього («зливу» - ред.) є росія», – сказав він.
Буданов підтвердив, що спілкувався зі своїми американськими колегами незабаром після того, як стало відомо про витік інформації.
«У нас є комунікація з відповідними службами в США, і буквально з перших кількох годин ми почали спілкуватися», – заявив він.
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