Напередодні Великодня Збройні сили звернулися до українців
Сьогодні, 12:15
Сили оборони наразі не фіксують активної підготовки ворога до обстрілів на Великдень. Водночас українцям за для власної безпеки слід уникати масових скупчень.
Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, пише Главком.
«Нами не фіксується такої підготовки дуже активної, тому що ворог на нашому напрямку зайнятий підготовкою оборонних споруд. Вони більше знаходяться в обороні й готуються до оборони та час від часу продовжують обстріли мирного населення», – розповіла вона.
Раніше командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. При цьому українські сили ППО готові відбивати ракетні удари противника.
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Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, пише Главком.
«Нами не фіксується такої підготовки дуже активної, тому що ворог на нашому напрямку зайнятий підготовкою оборонних споруд. Вони більше знаходяться в обороні й готуються до оборони та час від часу продовжують обстріли мирного населення», – розповіла вона.
Раніше командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. При цьому українські сили ППО готові відбивати ракетні удари противника.
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