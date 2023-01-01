Газовики виявили та ліквідували майже 9 800 витоків газу під час техобслуговування мереж





Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».



Крім того, фахівці



«Щоб користуватися газом безпечно та мати безперебійне газопостачання волинянам, варто уважно слідкувати за справним технічним станом системи газопостачання на території свого будинку чи квартири, - зауважує директор з капітального будівництва АТ «Волиньгаз» Сергій Галянт. - Оскільки споживачі не завжди вчасно можуть побачити витоки або певні несправності, варто час від часу проводити технічне обслуговування газових мереж та обладнання. Задля цього волинянам потрібно звернутися до організації, яка має ліцензію на виконання таких робіт, зокрема, АТ «Волиньгаз». Наші спеціалісти швидко знаходять проблему на газопроводах та ліквідовують її».



Тож, аби вберегти себе й свої рідних від небезпечних та неприємних ситуацій, АТ «Волиньгаз» пропонує скористатися послугами з



Варто зауважити, що відповідальність за справний технічний стан системи газопостачання на території домоволодіння споживача покладається на власника або балансоутримувача. Під час ТО газовики проводять інструктаж з безпечного користування газовими приладами в побуті, перевіряють роботу газових приладів, усувають витоки природного газу та виконують інші регламенті роботи в рамках технологічної карти.



А щоб використання природного газу було комфортним та безпечним, пропонують надійне обладнання:



- Комбіновані будинкові регулятори тиску, виробників MESURA та Pietro Fiorentini (на заміну РДГС-10);

- Лічильники газу побутові, виробників MESURA та Pietro Fiorentini;

- Сигналізатори загазованості та детектори виявлення газу, вітчизняного виробництва;

- Котли, газові колонки, газові плити, вітчизняного та імпортного виробництва;

- Та інші супутні товари та кліматичні системи для домашнього комфорту та затишку.



Замовити послугу технічного обслуговування можна за номером телефону: 080 304 104, звернутись до 104.ua Клієнтського простору чи зателефонувати до Контакт-центру: 067 33 39 104.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку року працівники «Волиньгазу» виявили та ліквідували більше 40 витоків на підземних газопроводах. А в помешканнях побутових споживачів під час робіт з технічного обслуговування систем газопостачання виявили та усунули майже 9 800 витоків газу. Це підвищило рівень безпеки газопостачання в населених пунктах і будинках волинян та допомогло уникнути аварійних ситуацій.Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».Крім того, фахівці АТ «Волиньгаз» виявили біля 270 несправних будинкових регуляторів та допомогли споживачам замінити їх на сучасні, надійні в експлуатації регулятори виробництва Pietro Fiorentini.«Щоб користуватися газом безпечно та мати безперебійне газопостачання волинянам, варто уважно слідкувати за справним технічним станом системи газопостачання на території свого будинку чи квартири, - зауважує директор з капітального будівництва АТ «Волиньгаз». - Оскільки споживачі не завжди вчасно можуть побачити витоки або певні несправності, варто час від часу проводити технічне обслуговування газових мереж та обладнання. Задля цього волинянам потрібно звернутися до організації, яка має ліцензію на виконання таких робіт, зокрема, АТ «Волиньгаз». Наші спеціалісти швидко знаходять проблему на газопроводах та ліквідовують її».Тож, аби вберегти себе й свої рідних від небезпечних та неприємних ситуацій, АТ «Волиньгаз» пропонує скористатися послугами з технічного обслуговування (ТО) . Таку перевірку здійснюють професійні працівники, які вправно вирішать будь-яку проблему на газопроводі.Варто зауважити, що відповідальність за справний технічний стан системи газопостачання на території домоволодіння споживача покладається на власника або балансоутримувача. Під час ТО газовики проводять інструктаж з безпечного користування газовими приладами в побуті, перевіряють роботу газових приладів, усувають витоки природного газу та виконують інші регламенті роботи в рамках технологічної карти.А щоб використання природного газу було комфортним та безпечним, пропонують надійне обладнання:- Комбіновані будинкові регулятори тиску, виробників MESURA та Pietro Fiorentini (на заміну РДГС-10);- Лічильники газу побутові, виробників MESURA та Pietro Fiorentini;- Сигналізатори загазованості та детектори виявлення газу, вітчизняного виробництва;- Котли, газові колонки, газові плити, вітчизняного та імпортного виробництва;- Та інші супутні товари та кліматичні системи для домашнього комфорту та затишку.Замовити послугу технічного обслуговування можна за номером телефону: 080 304 104, звернутись до 104.ua Клієнтського простору чи зателефонувати до Контакт-центру: 067 33 39 104.

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