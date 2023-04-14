Україна повернула тіла ще 82 загиблих воїнів





Про це



«Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 14 квітня, Україна повернула тіла 82 загиблих українських військових.Про це повідомили у Мінреінтеграції.«Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами», - йдеться у повідомленні.Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

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