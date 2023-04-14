Україна повернула тіла ще 82 загиблих воїнів

Україна повернула тіла ще 82 загиблих воїнів
У п'ятницю, 14 квітня, Україна повернула тіла 82 загиблих українських військових.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

«Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.


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Теги: тіла загиблих воїнів, Україна, повернули
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