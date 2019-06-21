У Луцьку сталася нічна погоня, що закінчилася ДТП





Про це виданню



Оглянувши прилеглу територію, інспектори виявили транспортний засіб. Після чого увімкнули маячки синього та червоного кольору й подали спеціальний звуковий сигнал про зупинку. Водій не реагував та продовжував здійснювати рух, ігноруючи законну вимогу поліцейських.



Інспектори прийняли рішення про негайну зупинку автомобіля правопорушника. Після чого 36-річний керманич здійснив зіткнення із службовим авто поліцейських, який рухався із увімкненими спецсигналами.



Водія було затримано, він і справді мав ознаки сп’яніння. Згодом патрульні з’ясували, що чоловік вже вдруге протягом року керував автомобілем у стані сп’яніння.



На правопорушника охоронці правопорядку склали ряд адміністративних матеріалів, зокрема за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, вдруге протягом року), за ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 13 квітня, ввечері до патрульних звернулися небайдужі громадяни, які повідомили, що на стоянці біля одного із супермаркетів міста на вулиці Рівненській, водій автомобіля марки БМВ перебуває у стані алкогольного сп’яніння.Про це виданню ВСН повідомили у патрульній поліції Волині.Оглянувши прилеглу територію, інспектори виявили транспортний засіб. Після чого увімкнули маячки синього та червоного кольору й подали спеціальний звуковий сигнал про зупинку. Водій не реагував та продовжував здійснювати рух, ігноруючи законну вимогу поліцейських.Інспектори прийняли рішення про негайну зупинку автомобіля правопорушника. Після чого 36-річний керманич здійснив зіткнення із службовим авто поліцейських, який рухався із увімкненими спецсигналами.Водія було затримано, він і справді мав ознаки сп’яніння. Згодом патрульні з’ясували, що чоловік вже вдруге протягом року керував автомобілем у стані сп’яніння.На правопорушника охоронці правопорядку склали ряд адміністративних матеріалів, зокрема за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, вдруге протягом року), за ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

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