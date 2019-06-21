У Луцьку сталася нічна погоня, що закінчилася ДТП

У Луцьку сталася нічна погоня, що закінчилася ДТП
У четвер, 13 квітня, ввечері до патрульних звернулися небайдужі громадяни, які повідомили, що на стоянці біля одного із супермаркетів міста на вулиці Рівненській, водій автомобіля марки БМВ перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Про це виданню ВСН повідомили у патрульній поліції Волині.

Оглянувши прилеглу територію, інспектори виявили транспортний засіб. Після чого увімкнули маячки синього та червоного кольору й подали спеціальний звуковий сигнал про зупинку. Водій не реагував та продовжував здійснювати рух, ігноруючи законну вимогу поліцейських.

Інспектори прийняли рішення про негайну зупинку автомобіля правопорушника. Після чого 36-річний керманич здійснив зіткнення із службовим авто поліцейських, який рухався із увімкненими спецсигналами.

Водія було затримано, він і справді мав ознаки сп’яніння. Згодом патрульні з’ясували, що чоловік вже вдруге протягом року керував автомобілем у стані сп’яніння.

На правопорушника охоронці правопорядку склали ряд адміністративних матеріалів, зокрема за ч. 2 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння, вдруге протягом року), за ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

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Теги: ДТП, Луцьк, погоня
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