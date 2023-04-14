У Білорусі заявили, що вже готують майданчики під ядерну зброю росії





Про це інформує білоруське держвидання Белта з посиланням на заяву Хреніна, передає



"Якщо потрібно, у нас буде і стратегічна ядерна зброя. І ми вже займаємося підготовкою наявних у нас майданчиків. І якщо ворожа риторика продовжиться, це буде наступний крок. На силу ми будемо відповідати тільки силою. По-іншому на Заході не розуміють", - сказав Хренін.



Він додав, що тактичну ядерну зброю, яка буде розміщена в Білорусі, зможе використовувати тільки російська сторона.



При цьому Хренін нагадав, що в Білорусі "підготовлено техніку, літаки, які можуть нести ядерні боєприпаси", також РБ отримала "сучасний комплекс "Іскандер", який також здатний застосовувати ракети з ядерними боєголовками".



А наступного тижня, за словами міністра оборони РБ, завершиться підготовка відповідного білоруського підрозділу в Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь уже займається підготовкою майданчиків для розміщення стратегічної ядерної зброї Росії, повідомив міністр оборони РБ Віктор Хренін.Про це інформує білоруське держвидання Белта з посиланням на заяву Хреніна, передає «Українська правда» "Якщо потрібно, у нас буде і стратегічна ядерна зброя. І ми вже займаємося підготовкою наявних у нас майданчиків. І якщо ворожа риторика продовжиться, це буде наступний крок. На силу ми будемо відповідати тільки силою. По-іншому на Заході не розуміють", - сказав Хренін.Він додав, що тактичну ядерну зброю, яка буде розміщена в Білорусі, зможе використовувати тільки російська сторона.При цьому Хренін нагадав, що в Білорусі "підготовлено техніку, літаки, які можуть нести ядерні боєприпаси", також РБ отримала "сучасний комплекс "Іскандер", який також здатний застосовувати ракети з ядерними боєголовками".А наступного тижня, за словами міністра оборони РБ, завершиться підготовка відповідного білоруського підрозділу в Росії.

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