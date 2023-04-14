У Білорусі заявили, що вже готують майданчики під ядерну зброю росії

У Білорусі заявили, що вже готують майданчики під ядерну зброю росії
Білорусь уже займається підготовкою майданчиків для розміщення стратегічної ядерної зброї Росії, повідомив міністр оборони РБ Віктор Хренін.

Про це інформує білоруське держвидання Белта з посиланням на заяву Хреніна, передає «Українська правда».

"Якщо потрібно, у нас буде і стратегічна ядерна зброя. І ми вже займаємося підготовкою наявних у нас майданчиків. І якщо ворожа риторика продовжиться, це буде наступний крок. На силу ми будемо відповідати тільки силою. По-іншому на Заході не розуміють", - сказав Хренін.

Він додав, що тактичну ядерну зброю, яка буде розміщена в Білорусі, зможе використовувати тільки російська сторона.

При цьому Хренін нагадав, що в Білорусі "підготовлено техніку, літаки, які можуть нести ядерні боєприпаси", також РБ отримала "сучасний комплекс "Іскандер", який також здатний застосовувати ракети з ядерними боєголовками".

А наступного тижня, за словами міністра оборони РБ, завершиться підготовка відповідного білоруського підрозділу в Росії.

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Теги: ядерна зброя, Віктор Хренін, Білорусь
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