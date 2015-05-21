Молодий захисник з Волині отримав «Золотий хрест» від Залужного
Сьогодні, 14:15
Воїн з села Голядин, що на Волині, отримав від Валерія Залужного почесний нагрудний знак «Золотий хрест».
Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
Захисник України з села Голядин Іван Слинявук отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.
26-річний боєць боронить нашу державу від ворогів з 2017 року в складі одного з зенітно-ракетних полків, неодноразово отримував військові нагороди за мужність та героїзм.
«Золотий хрест» – достойний подарунок воїну до дня народження, який він відзначатиме 4 травня! Пишаємося нашим героєм-захисником! Зичимо подальших успіхів і звершень! Чекаємо додому з ПЕРЕМОГОЮ!» – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
Захисник України з села Голядин Іван Слинявук отримав почесний нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного.
26-річний боєць боронить нашу державу від ворогів з 2017 року в складі одного з зенітно-ракетних полків, неодноразово отримував військові нагороди за мужність та героїзм.
«Золотий хрест» – достойний подарунок воїну до дня народження, який він відзначатиме 4 травня! Пишаємося нашим героєм-захисником! Зичимо подальших успіхів і звершень! Чекаємо додому з ПЕРЕМОГОЮ!» – йдеться у повідомленні.
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