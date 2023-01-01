На Сході служить тероборонівець з Волині, який 14 років присвятив Держприкордонслужбі

Володимир Миколайович, за військовим званням – головний сержант, за посадою – головний сержант Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони, яка зараз успішно виконує бойові завдання на сході України.



Його історію



Свого часу чоловік відслужив 14 років у Державній прикордонній службі, а з початком широкомасштабного вторгнення рф став до лав нашої бригади.



Історія позивного нині поважного пана головного сержанта сягає часів його юності. Володимир крутезно грав у футбол – та ще й на «козирній» позиції нападника! А за свого кумира вважав легендарного форварда дніпровського «Дніпра» та київського «Динамо» Олега Протасова. Тож і «приклеїлася» до хлопця відповідна «кликуха» – «Протас», яка згодом стала армійським псевдо.



– Які голи Вам вдавалися найкраще – правою, лівою, головою?, – цікавимося у Володимира Миколайовича.



– Всяко получалося – був молодий, шустрий… Тож у свій час таки доволі непогано виходило давати раду м’ячу. Пам’ятаю, навіть у 37 років ще цілком пристойно грав проти 20-літніх хлопців, – скромно зазначає чоловік.



До речі, під час служби прикордонником Володимир Миколайович регулярно брав участь і здобував перемоги у змаганнях з офіцерського багатоборства.



Щодо посадових обов’язків головного сержанта батальйону – то їх у пана Володимира справді багато. Це і відповідальність за рівень бойової підготовки та морально-психологічний стан усього солдатського та сержантського складу. І турбота про всебічне забезпечення підрозділів (продовольче, речове, озброєння тощо).



А також контроль за порядком проходження служби (направлення на навчання, посадове підвищення, вчасне присвоєння чергових військових звань).



Попри таку завантаженість, головний сержант з позивним «Протас» на службу аніскілечки не нарікає:



– Абсолютна більшість особового складу нашого батальйону – це люди, які добровольцями прийшли до військкоматів у перші дні широкомасштабного вторгнення. Вони знають, що їх вдома чекають – живими і з Перемогою – їхні сім’ї. І я точно впевнений у своїх хлопцях на полі бою. Вони з гідністю воюватимуть – за нашу Україну, за своїх рідних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! за військовим званням – головний сержант, за посадою – головний сержант Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони, яка зараз успішно виконує бойові завдання на сході України.Його історію розповіли у пресслужбі бригади.Свого часу чоловік відслужив 14 років у Державній прикордонній службі, а з початком широкомасштабного вторгнення рф став до лав нашої бригади.Історія позивного нині поважного пана головного сержанта сягає часів його юності. Володимир крутезно грав у футбол – та ще й на «козирній» позиції нападника! А за свого кумира вважав легендарного форварда дніпровського «Дніпра» та київського «Динамо»Тож і «приклеїлася» до хлопця відповідна «кликуха» – «Протас», яка згодом стала армійським псевдо.– Які голи Вам вдавалися найкраще – правою, лівою, головою?, – цікавимося у Володимира Миколайовича.– Всяко получалося – був молодий, шустрий… Тож у свій час таки доволі непогано виходило давати раду м’ячу. Пам’ятаю, навіть у 37 років ще цілком пристойно грав проти 20-літніх хлопців, – скромно зазначає чоловік.До речі, під час служби прикордонником Володимир Миколайович регулярно брав участь і здобував перемоги у змаганнях з офіцерського багатоборства.Щодо посадових обов’язків головного сержанта батальйону – то їх у пана Володимира справді багато. Це і відповідальність за рівень бойової підготовки та морально-психологічний стан усього солдатського та сержантського складу. І турбота про всебічне забезпечення підрозділів (продовольче, речове, озброєння тощо).А також контроль за порядком проходження служби (направлення на навчання, посадове підвищення, вчасне присвоєння чергових військових звань).Попри таку завантаженість, головний сержант з позивним «Протас» на службу аніскілечки не нарікає:– Абсолютна більшість особового складу нашого батальйону – це люди, які добровольцями прийшли до військкоматів у перші дні широкомасштабного вторгнення. Вони знають, що їх вдома чекають – живими і з Перемогою – їхні сім’ї. І я точно впевнений у своїх хлопцях на полі бою. Вони з гідністю воюватимуть – за нашу Україну, за своїх рідних.

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