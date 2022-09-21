Волинянина, який зняв на відео рух колони техніки ЗСУ та надіслав знайомому, засудили до 5 років

У 2023 році співробітники Управління СБУ у Волинській й області провели перевірочні заходи стосовно 17 тисяч осіб, поглиблені стабілізаційні заходи з 564 особами, за результатами яких розпочато 13 кримінальних проваджень.Про це інформують у пресслужбі СБУ на Волині.Також службовці провели огляд 4500 транспортних засобів та водіїв і пасажирів.Зокрема, у ході таких заходів правоохоронці виявили у одного з волинян на його телефоні відеозапис руху колони військової техніки ЗСУ по автошляху. Чоловік був так захоплений побаченим, що аж переслав це відео своєму знайомому. Однак, такі дії підпадають під ознаки злочину та є кримінально караними.Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України).Слідчі дослідили усі обставини цієї справи та скерували матеріали провадження разом з обвинувальним актом до суду.Суд визнав чоловіка винуватим та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.