На Донбасі загинув волинянин Микола Сінельник
Сьогодні, 12:20
На війні з російськими окупантами загинув 33-річний Герой з Любешівської громади Микола Сінельник.
Про це повідомили у Другому відділі Камінь-Каширського РТЦК та СП.
Герой загинув 11 квітня у бою на Донеччині.
Уродженець села Хоцунь Микола Сінельник був солдатом 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
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Про це повідомили у Другому відділі Камінь-Каширського РТЦК та СП.
Герой загинув 11 квітня у бою на Донеччині.
Уродженець села Хоцунь Микола Сінельник був солдатом 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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