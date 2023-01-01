На Донбасі загинув волинянин Микола Сінельник

Микола Сінельник.



Про це повідомили у Другому відділі Камінь-Каширського РТЦК та СП.



Герой загинув 11 квітня у бою на Донеччині.



Уродженець села Хоцунь Микола Сінельник був солдатом 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!

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