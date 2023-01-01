У Луцьку патрульні допомогли літній жінці, яка загубилася, потрапити додому
Сьогодні, 12:00
Днями до поліцейських звернулася небайдужа громадянка та повідомила, що помітила на вулиці Марка Вовчка розгублену та дезорієнтовану літню жінку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні одразу прибули за вказаною адресою та побачили схвильовану бабусю. Вона розповіла, що не знає, як потрапити додому. Проте пригадала, що її невістка працює в місцевому тубдиспансері. Коли охоронці правопорядку прибули туди, то з’ясували, що жінка й справді є працівницею цього медзакладу та дізналися її мобільний телефон.
Інспектори зателефонували родичці та встановили, що бабуся проживає разом з нею. Патрульні заспокоїли 88-річну громадянку, запросили її до службового авто та доправили додому.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні одразу прибули за вказаною адресою та побачили схвильовану бабусю. Вона розповіла, що не знає, як потрапити додому. Проте пригадала, що її невістка працює в місцевому тубдиспансері. Коли охоронці правопорядку прибули туди, то з’ясували, що жінка й справді є працівницею цього медзакладу та дізналися її мобільний телефон.
Інспектори зателефонували родичці та встановили, що бабуся проживає разом з нею. Патрульні заспокоїли 88-річну громадянку, запросили її до службового авто та доправили додому.
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