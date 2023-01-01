У Луцьку патрульні допомогли літній жінці, яка загубилася, потрапити додому

У Луцьку патрульні допомогли літній жінці, яка загубилася, потрапити додому
Днями до поліцейських звернулася небайдужа громадянка та повідомила, що помітила на вулиці Марка Вовчка розгублену та дезорієнтовану літню жінку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Патрульні одразу прибули за вказаною адресою та побачили схвильовану бабусю. Вона розповіла, що не знає, як потрапити додому. Проте пригадала, що її невістка працює в місцевому тубдиспансері. Коли охоронці правопорядку прибули туди, то з’ясували, що жінка й справді є працівницею цього медзакладу та дізналися її мобільний телефон.

Інспектори зателефонували родичці та встановили, що бабуся проживає разом з нею. Патрульні заспокоїли 88-річну громадянку, запросили її до службового авто та доправили додому.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, загубилася бабуся
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донбасі загинув волинянин Микола Сінельник
Сьогодні, 12:20
Напередодні Великодня Збройні сили звернулися до українців
Сьогодні, 12:15
У Луцьку патрульні допомогли літній жінці, яка загубилася, потрапити додому
Сьогодні, 12:00
Настав час для розвалу росії, – Буданов
Сьогодні, 11:45
На Волині відкрили благодійну їдальню. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 14 квітня Курс валют у Луцьку 14 квітня
Сьогодні, 09:16
14 квітня на Волині: гортаючи календар 14 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку попрощалися з загиблим на Харківщині військовим Олександром Сідорським. ФОТО У Луцьку попрощалися з загиблим на Харківщині військовим Олександром Сідорським. ФОТО
13 квітень, 15:13
У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися легковики У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися легковики
13 квітень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Україна повернула тіла ще 82 загиблих воїнів
Сьогодні, 13:14
 0
Волинянина, який зняв на відео рух колони техніки ЗСУ та надіслав знайомому, засудили до 5 років
Сьогодні, 12:53
 0
Газовики виявили та ліквідували майже 9 800 витоків газу під час техобслуговування мереж
Сьогодні, 12:38
 0
На Донбасі загинув волинянин Микола Сінельник
Сьогодні, 12:20
 0
Напередодні Великодня Збройні сили звернулися до українців
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8