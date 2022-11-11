На Волині відкрили благодійну їдальню. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
13 квітня у приміщенні колишнього Ощадбанку в селищі Благодатне Нововолинської громади розпочала роботу благодійна їдальня.
Про це інформує Буг.
Проєкт реалізувала Нововолинська міська рада у співпраці з благодійним фондом «Волинь-тил» та партнерами: «Фонд розвитку громад» «WFP», «We stand with UKRAINE», «Samaritan`s Purse»,
Ініціатива спрямована на те, щоб підтримати усі незахищені верстви населення, враховуючи складні економічні обставини та ріст цін на продукти.
У день відкриття людям роздали продуктові набори, хліб та пасочки. Також їх пригощали пловом.
У їдальні будуть регулярно годувати малозабезпечених мешканців Благодатного, роздаватимуть безплатно хліб, який випікають у благодійній пекарні в Нововолинську, її організував Віталій Кравчук.
А готуватимуть у їдальні волонтерки з благодійної організації «Господиньки».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Буг.
Проєкт реалізувала Нововолинська міська рада у співпраці з благодійним фондом «Волинь-тил» та партнерами: «Фонд розвитку громад» «WFP», «We stand with UKRAINE», «Samaritan`s Purse»,
Ініціатива спрямована на те, щоб підтримати усі незахищені верстви населення, враховуючи складні економічні обставини та ріст цін на продукти.
У день відкриття людям роздали продуктові набори, хліб та пасочки. Також їх пригощали пловом.
У їдальні будуть регулярно годувати малозабезпечених мешканців Благодатного, роздаватимуть безплатно хліб, який випікають у благодійній пекарні в Нововолинську, її організував Віталій Кравчук.
А готуватимуть у їдальні волонтерки з благодійної організації «Господиньки».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Настав час для розвалу росії, – Буданов
Сьогодні, 11:45
На Волині відкрили благодійну їдальню. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:30
На Волині п'яний водій злетів з дороги: пасажира госпіталізували
Сьогодні, 11:15
На Волині сталося дві аварії: збили велосипедисток. ФОТО
Сьогодні, 11:00
Страсна п'ятниця: головні заборони цього дня
Сьогодні, 10:50
Медіа