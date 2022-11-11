На Волині відкрили благодійну їдальню. ФОТО. ВІДЕО





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Проєкт реалізувала Нововолинська міська рада у співпраці з благодійним фондом «Волинь-тил» та партнерами: «Фонд розвитку громад» «WFP», «We stand with UKRAINE», «Samaritan`s Purse»,



Ініціатива спрямована на те, щоб підтримати усі незахищені верстви населення, враховуючи складні економічні обставини та ріст цін на продукти.



У день відкриття людям роздали продуктові набори, хліб та пасочки. Також їх пригощали пловом.



У їдальні будуть регулярно годувати малозабезпечених мешканців Благодатного, роздаватимуть безплатно хліб, який випікають у благодійній пекарні в Нововолинську, її організував Віталій Кравчук.



А готуватимуть у їдальні волонтерки з благодійної організації «Господиньки».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 квітня у приміщенні колишнього Ощадбанку в селищі Благодатне Нововолинської громади розпочала роботу благодійна їдальня.Про це інформує Буг Проєкт реалізувала Нововолинська міська рада у співпраці з благодійним фондом «Волинь-тил» та партнерами: «Фонд розвитку громад» «WFP», «We stand with UKRAINE», «Samaritan`s Purse»,Ініціатива спрямована на те, щоб підтримати усі незахищені верстви населення, враховуючи складні економічні обставини та ріст цін на продукти.У день відкриття людям роздали продуктові набори, хліб та пасочки. Також їх пригощали пловом.У їдальні будуть регулярно годувати малозабезпечених мешканців Благодатного, роздаватимуть безплатно хліб, який випікають у благодійній пекарні в Нововолинську, її організувавА готуватимуть у їдальні волонтерки з благодійної організації «Господиньки».

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