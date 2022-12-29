Чи можна на Волині іти до церкви у пасхальну ніч

У пасхальну ніч (під час дії комендантської години) не можна ходити чи їздити вулицями Волині, але можна бути у церкві чи на її території.Таке рішення прийняли на нараді із представниками Волинської Ради Церков та правоохоронних органів щодо відзначення Великодня на Волині, повідомив начальник Волинської ОВАна сторінці у фейсбуці.«Напередодні Великодня провели нараду із представниками Волинської Ради Церков та правоохоронних органів, аби узгодити проведення богослужінь, релігійних обрядів освячення паски під час комендантської години», - йдеться у його дописі.Нагадаємо, що у пасхальну ніч із 15 на 16 квітняТож під час наради звернулися до священнослужителів з проханням розглянути можливість проведення освячення великодніх кошиків у переддень Пасхи до настання комендантської години.У комендантську годину перебувати можна буде лише на території храмів та прилеглих до них територій, де проводитимуть обряди освячення. При собі необхідно мати документи, які посвідчують особу. Будь-яке інше безпідставне перебування на вулицях та в громадських місцях вважатиметься порушенням комендантської години.Відповідно людей, які перебуватимуть поза межами храмів та прилеглих територій (із 00.00 до 05.00 год.), перевірятимуть правоохоронці. Так само зупинятимуть для перевірки транспортні засоби.«Розумію важливість свята та споконвічних традицій, але війна триває і безпекових правил також потрібно дотримуватись. Можливість освятити пасхальних кошик буде у кожного. Тож сподіваюсь на розуміння та розсудливість усіх волинян у таке велике релігійне свято», - звернувся до волинян очільник області.Тож, можна іти до храму, якщо ви готові зайти туди до 00:00 та вийти після 05:00.