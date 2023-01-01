У Володимирі на місті будівництва корпусу ліцею знайшли митну пломбу ХІ-ХІІ ст





Дослідникам уже вдалося знайти декілька стародавніх знахідок, серед яких і митна пломба ХІ-ХІІ ст, - про це повідомляє



Дане археологічне дослідження є наймасштабнішим за всю історію у Володимирі. Проводить його Охоронна археологічна служба України на основі Кваліфікаційного документа та дозволу МКІП України під керівництвом начальника Волинської археологічної експедиції Віктора Баюка на замовлення ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради. До розкопок також залучені Волинський національний університет імені Лесі Українки, Заповідник «Стародавній Володимир» та Спілка археологів України.



Нагадаємо, у ліцеї, який згодом має стати профільним, запланували до початку нового навчального року збудувати укриття, а згодом і новий навчальний корпус. На ці роботи з міського бюджету цього року передбачили 30 млн грн.



Як зазначив заступник директора ліцею Віталій Кашубський, укриття має бути розраховане на 500 дітей. А в наступних роках, тут планують збудувати ще двоповерховий навчальний комплекс. Але оскільки територія знаходиться в історичному ареалі міста, то вирішили спочатку провести археологічні розкопки, щоб дослідити дану ділянку.



Дослідження проводяться на території давньоруського урочища “Апостольщина”. Площа розкопок – 760 м2.



“Це давнє історичне урочище в межах колишнього Окольного міста Володимира давньоруського часу. Наразі ми знімаємо верхні культурні шари, щоб дістатися до археологічних об’єктів, які є внизу.



Збираємо всі знахідки, фіксуємо їх, заносимо в польовий журнал і створюємо колекцію археологічного матеріалу”, – розповів керівник робіт Віктор Баюк.



Історики планують дійти до, так званого, археологічного материка, який знаходиться на глибині приблизно один метр. Але об’єкти, які там можуть бути розташовані, заглиблені ще далі, приблизно на півтора метра.



Безпосередньо під час зйомок, дослідники знайшли денце давньоруського горщика, на якому було клеймо у вигляді хреста. Історики припускають, що це може бути або магічний знак, або знак майстра чи власника виробництва. Горщик був виготовлений в період Давньої Русі, орієнтовно у ХІІ ст.



Також раніше археологам уже пощастило віднайти декілька цікавих знахідок, зокрема й цілий комплекс товарних пломб, на одній з яких зображений тризуб.



Варто виокремити знайдену митну мініатюрну пломбу періоду Київської Русі ХІ-ХІІ ст., розміром 13х10 мм. Згідно з атрибуцією Олександра Алфьорова на лицьовому боці викарбувано іконографічне зображення Святого Іоанна Хрестителя, на звороті – проквітлий хрест. На жаль, атрибуція належності пломби до конкретного правителя на сьогодні не здійснена, однак ця справа набула нового поштовху.



Серед знахідок є і старовинні пряслиця, яке виготовлене з червоної черепиці, що видобували в місті Овруч на Житомирщині, його використовували для прядильного ремесла. Також археологи розкопали рибальські гачки та інструмент, зроблений з тваринного рогу для плетіння рибальських сіток.



Цікавими є знайдені глиняні черепки від глечиків та навіть візантійських амфор. Що говорить про міжнародні зв’язки древніх володимирчан та значну роль міста й володимирських князів в історії Київської Русі. Знахідки датуються Х-ХIVст. Крайня важлива знахідка – денце гончарного горщика ХІІ-ХІІІ ст. із клеймом тризуба, – повідомив Віктор Баюк у фейсбуці.



Керівник дослідження запевняє, що всі цінні знахідки, які виявлять під час розкопок, після їх вивчення у Луцьку, повернуть у Володимир в історичний музей або в історико-культурний заповідник.



Як зазначив директор ДІКЗ “Стародавній Володимир” Володимир Пикалюк дані дослідження є дуже важливими для історії міста і важливо, що вони проводяться належним чином, з дотриманням усіх необхідних норм. Він вважає, що знахідки покажуть, наскільки важливу роль відігравав Володимир в історії становлення української держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі перед будівництвом укриття та нового навчального корпусу, оскільки ділянка знаходиться в історичному ареалі міста, на території ліцею ім. О. Цинкаловського вирішили провести археологічні розкопки.Дослідникам уже вдалося знайти декілька стародавніх знахідок, серед яких і митна пломба ХІ-ХІІ ст, - про це повідомляє БУГ. Дане археологічне дослідження є наймасштабнішим за всю історію у Володимирі. Проводить його Охоронна археологічна служба України на основі Кваліфікаційного документа та дозволу МКІП України під керівництвом начальника Волинської археологічної експедиціїна замовлення ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради. До розкопок також залучені Волинський національний університет імені Лесі Українки, Заповідник «Стародавній Володимир» та Спілка археологів України.Нагадаємо, у ліцеї, який згодом має стати профільним, запланували до початку нового навчального року збудувати укриття, а згодом і новий навчальний корпус. На ці роботи з міського бюджету цього року передбачили 30 млн грн.Як зазначив заступник директора ліцею Віталій Кашубський, укриття має бути розраховане на 500 дітей. А в наступних роках, тут планують збудувати ще двоповерховий навчальний комплекс. Але оскільки територія знаходиться в історичному ареалі міста, то вирішили спочатку провести археологічні розкопки, щоб дослідити дану ділянку.Дослідження проводяться на території давньоруського урочища “Апостольщина”. Площа розкопок – 760 м2.“Це давнє історичне урочище в межах колишнього Окольного міста Володимира давньоруського часу. Наразі ми знімаємо верхні культурні шари, щоб дістатися до археологічних об’єктів, які є внизу.Збираємо всі знахідки, фіксуємо їх, заносимо в польовий журнал і створюємо колекцію археологічного матеріалу”, – розповів керівник робіт Віктор Баюк.Історики планують дійти до, так званого, археологічного материка, який знаходиться на глибині приблизно один метр. Але об’єкти, які там можуть бути розташовані, заглиблені ще далі, приблизно на півтора метра.Безпосередньо під час зйомок, дослідники знайшли денце давньоруського горщика, на якому було клеймо у вигляді хреста. Історики припускають, що це може бути або магічний знак, або знак майстра чи власника виробництва. Горщик був виготовлений в період Давньої Русі, орієнтовно у ХІІ ст.Також раніше археологам уже пощастило віднайти декілька цікавих знахідок, зокрема й цілий комплекс товарних пломб, на одній з яких зображений тризуб.Варто виокремити знайдену митну мініатюрну пломбу періоду Київської Русі ХІ-ХІІ ст., розміром 13х10 мм. Згідно з атрибуцією Олександра Алфьорова на лицьовому боці викарбувано іконографічне зображення Святого Іоанна Хрестителя, на звороті – проквітлий хрест. На жаль, атрибуція належності пломби до конкретного правителя на сьогодні не здійснена, однак ця справа набула нового поштовху.Серед знахідок є і старовинні пряслиця, яке виготовлене з червоної черепиці, що видобували в місті Овруч на Житомирщині, його використовували для прядильного ремесла. Також археологи розкопали рибальські гачки та інструмент, зроблений з тваринного рогу для плетіння рибальських сіток.Цікавими є знайдені глиняні черепки від глечиків та навіть візантійських амфор. Що говорить про міжнародні зв’язки древніх володимирчан та значну роль міста й володимирських князів в історії Київської Русі. Знахідки датуються Х-ХIVст. Крайня важлива знахідка – денце гончарного горщика ХІІ-ХІІІ ст. із клеймом тризуба, – повідомив Віктор Баюк у фейсбуці.Керівник дослідження запевняє, що всі цінні знахідки, які виявлять під час розкопок, після їх вивчення у Луцьку, повернуть у Володимир в історичний музей або в історико-культурний заповідник.Як зазначив директор ДІКЗ “Стародавній Володимир” Володимир Пикалюк дані дослідження є дуже важливими для історії міста і важливо, що вони проводяться належним чином, з дотриманням усіх необхідних норм. Він вважає, що знахідки покажуть, наскільки важливу роль відігравав Володимир в історії становлення української держави.

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