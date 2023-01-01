У США затримали підозрюваного у «зливі» документів про війну в Україні

У США затримали підозрюваного у «зливі» документів про війну в Україні
Нацгвардійця США підозрюють у витоку секретних документів з Пентагону, які містять інформацію про війну в Україні та контрнаступ ЗСУ.

Про це повідомляє "Кореспондент".

У США в четвер, 13 квітня, затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився 21-річний нагвардієць Джек Тейшейра, який курував приватною інтернет-групою Thug Shaker Central. Про це повідомила журналістка CNN Наталя Бертран.

Зазначається, що співробітники ФБР провели обшуки у будинку його матері.

Хлопця підозрюють у витоку секретних документів з Пентагону, які містять інформацію про війну в Україні та контрнаступ ЗСУ.

Як заявив журналіст Голосу Америки Джефф Селдін, на думку Пентагону, документи були викладені в мережу навмисно.

Видання The New York Times повідомило, що нацгвардієць Джек Тейшейра керував приватною онлайн-групою під назвою Thug Shaker Central, яка об'єднує близько 20-30 осіб через загальну відданість зброї, расистським онлайн-мемам та відеоіграм.

Генпрокурор США Меррік Гарланд підтвердив затримання Тейшейрі і зайв, що той постане перед федеральним судом.

Нагадаємо, минулого тижня у Twitter і Telegram з'явилися нібито секретні документи про контрнаступ Збройних сил України з детальним описом планів США та НАТО.

Потім у США заявили про новий витік партії секретних документів, які описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні, Китаї та Близькому Сході.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, документи, США, Пентагон, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Інсталяції, новий великий арт-проєкт і потепління: добрі новини від ВолиньPost за 13 квітня
Сьогодні, 23:34
У США затримали підозрюваного у «зливі» документів про війну в Україні
Сьогодні, 22:57
Волинські прикордонники чекають напливу людей, які захочуть святкувати Великдень вдома. ВІДЕО
Сьогодні, 22:14
На Волині розшукують чоловіка, який пішов до лісу і не повернувся
Сьогодні, 21:26
До 60% за місяць: як в Україні подорожчали овочі
Сьогодні, 20:22
Схожі новини
«Витік» секретних документів Пентагону призвів до зміни деяких військових планів України, – CNN «Витік» секретних документів Пентагону призвів до зміни деяких військових планів України, – CNN
10 квітень, 09:40
США вважають, що війна в Україні затягнеться до 2024 року і переможців у ній не буде, – WP США вважають, що війна в Україні затягнеться до 2024 року і переможців у ній не буде, – WP
Сьогодні, 12:30
Таємні документи Пентагону про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times Таємні документи Пентагону про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times
07 квітень, 09:23
У США повідомили, коли планують доставити танки Abrams в Україну У США повідомили, коли планують доставити танки Abrams в Україну
06 квітень, 07:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інсталяції, новий великий арт-проєкт і потепління: добрі новини від ВолиньPost за 13 квітня
Сьогодні, 23:34
 0
У США затримали підозрюваного у «зливі» документів про війну в Україні
Сьогодні, 22:57
 0
Волинські прикордонники чекають напливу людей, які захочуть святкувати Великдень вдома. ВІДЕО
Сьогодні, 22:14
 0
На Волині розшукують чоловіка, який пішов до лісу і не повернувся
Сьогодні, 21:26
 0
До 60% за місяць: як в Україні подорожчали овочі
Сьогодні, 20:22
 0
Медіа
відео
1/8