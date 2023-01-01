У США затримали підозрюваного у «зливі» документів про війну в Україні





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У США в четвер, 13 квітня, затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився 21-річний нагвардієць Джек Тейшейра, який курував приватною інтернет-групою Thug Shaker Central. Про це повідомила журналістка CNN Наталя Бертран.



Зазначається, що співробітники ФБР провели обшуки у будинку його матері.



Хлопця підозрюють у витоку секретних документів з Пентагону, які містять інформацію про війну в Україні та контрнаступ ЗСУ.



Як заявив журналіст Голосу Америки Джефф Селдін, на думку Пентагону, документи були викладені в мережу навмисно.



Видання The New York Times повідомило, що нацгвардієць Джек Тейшейра керував приватною онлайн-групою під назвою Thug Shaker Central, яка об'єднує близько 20-30 осіб через загальну відданість зброї, расистським онлайн-мемам та відеоіграм.



Генпрокурор США Меррік Гарланд підтвердив затримання Тейшейрі і зайв, що той постане перед федеральним судом.



Нагадаємо, минулого тижня у Twitter і Telegram з'явилися нібито секретні документи про контрнаступ Збройних сил України з детальним описом планів США та НАТО.



Потім у США заявили про новий витік партії секретних документів, які описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні, Китаї та Близькому Сході.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацгвардійця США підозрюють у витоку секретних документів з Пентагону, які містять інформацію про війну в Україні та контрнаступ ЗСУ.Про це повідомляє "Кореспондент" У США в четвер, 13 квітня, затримали підозрюваного у витоку секретних документів Пентагону. Ним виявився 21-річний нагвардієць Джек Тейшейра, який курував приватною інтернет-групою Thug Shaker Central. Про це повідомила журналістка CNN Наталя Бертран.Зазначається, що співробітники ФБР провели обшуки у будинку його матері.Хлопця підозрюють у витоку секретних документів з Пентагону, які містять інформацію про війну в Україні та контрнаступ ЗСУ.Як заявив журналіст Голосу Америки Джефф Селдін, на думку Пентагону, документи були викладені в мережу навмисно.Видання The New York Times повідомило, що нацгвардієць Джек Тейшейра керував приватною онлайн-групою під назвою Thug Shaker Central, яка об'єднує близько 20-30 осіб через загальну відданість зброї, расистським онлайн-мемам та відеоіграм.Генпрокурор США Меррік Гарланд підтвердив затримання Тейшейрі і зайв, що той постане перед федеральним судом.Нагадаємо, минулого тижня у Twitter і Telegram з'явилися нібито секретні документи про контрнаступ Збройних сил України з детальним описом планів США та НАТО.Потім у США заявили про новий витік партії секретних документів, які описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні, Китаї та Близькому Сході.

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