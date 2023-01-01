У Ковелі басейн працюватиме також у вихідний





Про це повідомили у Ковельській міській раді.



З 22 квітня басейн КЗ КДЮСШ імені Євгена Кондратовича працюватиме по неділях. Відтепер у мешканців Ковельської громади буде можливість приємно та корисно провести вільний час, відпочити та оздоровитись у вихідний день.



Працівники комунального закладу запрошують всіх бажаючих провести час з користю для здоров’я.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В місті Ковель на Волині збільшили тривалість робочого тижня у місцевому басейні.Про це повідомили у Ковельській міській раді.З 22 квітня басейн КЗ КДЮСШ імені Євгена Кондратовича працюватиме по неділях. Відтепер у мешканців Ковельської громади буде можливість приємно та корисно провести вільний час, відпочити та оздоровитись у вихідний день.Працівники комунального закладу запрошують всіх бажаючих провести час з користю для здоров’я.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію