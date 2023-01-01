У Ковелі басейн працюватиме також у вихідний

У Ковелі басейн працюватиме також у вихідний
В місті Ковель на Волині збільшили тривалість робочого тижня у місцевому басейні.

Про це повідомили у Ковельській міській раді.

З 22 квітня басейн КЗ КДЮСШ імені Євгена Кондратовича працюватиме по неділях. Відтепер у мешканців Ковельської громади буде можливість приємно та корисно провести вільний час, відпочити та оздоровитись у вихідний день.

Працівники комунального закладу запрошують всіх бажаючих провести час з користю для здоров’я.

У Ковелі басейн працюватиме також у вихідний


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Теги: Ковель, Волинь, басейн
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