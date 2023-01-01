У Ковелі басейн працюватиме також у вихідний
Сьогодні, 02:17
В місті Ковель на Волині збільшили тривалість робочого тижня у місцевому басейні.
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
З 22 квітня басейн КЗ КДЮСШ імені Євгена Кондратовича працюватиме по неділях. Відтепер у мешканців Ковельської громади буде можливість приємно та корисно провести вільний час, відпочити та оздоровитись у вихідний день.
Працівники комунального закладу запрошують всіх бажаючих провести час з користю для здоров’я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
З 22 квітня басейн КЗ КДЮСШ імені Євгена Кондратовича працюватиме по неділях. Відтепер у мешканців Ковельської громади буде можливість приємно та корисно провести вільний час, відпочити та оздоровитись у вихідний день.
Працівники комунального закладу запрошують всіх бажаючих провести час з користю для здоров’я.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Ковелі басейн працюватиме також у вихідний
Сьогодні, 02:17
В Кракові помер українець, який підпалив себе біля
Сьогодні, 01:15
18 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 17 квітня
17 квітень, 23:34
Волинський тероборонівець на Великдень носить під формою вишиванку
17 квітень, 22:59
Медіа