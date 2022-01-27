У волинську колонію намагалися перекинути пакет з мобільними телефонами
Сьогодні, 05:28
Працівники Маневицької колонії помітили чоловіка, який хотів перекинути через паркан пакет із забороненими речами.
Про це повідомляє ВСН, посилаючись на ухвалу Маневицького районного суду від 11 квітня.
Зокрема, як йдеться у матеріалах, 29 березня, близько 20 години троє працівників колонії під час патрулювання прилеглої до установи території, помітили невідому особу, яка прямувала до маскувальної огорожі. У руках у невідомого був прозорий пакет з невідомим вмістом, який, ймовірно, він намагався перекинути на територію колонії через паркан.
Коли невідомий побачив працівників установи – почав утікати в лісовий масив, а пакет викинув дорогою. Наздогнати зухвальця не вдалося. У пакеті виявили сім мобільних телефонів, що є забороненими для ув’язнених.
Згідно з ухвалою суду, телефони конфіскували у дохід держави.Н
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Про це повідомляє ВСН, посилаючись на ухвалу Маневицького районного суду від 11 квітня.
Зокрема, як йдеться у матеріалах, 29 березня, близько 20 години троє працівників колонії під час патрулювання прилеглої до установи території, помітили невідому особу, яка прямувала до маскувальної огорожі. У руках у невідомого був прозорий пакет з невідомим вмістом, який, ймовірно, він намагався перекинути на територію колонії через паркан.
Коли невідомий побачив працівників установи – почав утікати в лісовий масив, а пакет викинув дорогою. Наздогнати зухвальця не вдалося. У пакеті виявили сім мобільних телефонів, що є забороненими для ув’язнених.
Згідно з ухвалою суду, телефони конфіскували у дохід держави.Н
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