У волинську колонію намагалися перекинути пакет з мобільними телефонами

У волинську колонію намагалися перекинути пакет з мобільними телефонами
Працівники Маневицької колонії помітили чоловіка, який хотів перекинути через паркан пакет із забороненими речами.

Про це повідомляє ВСН, посилаючись на ухвалу Маневицького районного суду від 11 квітня.

Зокрема, як йдеться у матеріалах, 29 березня, близько 20 години троє працівників колонії під час патрулювання прилеглої до установи території, помітили невідому особу, яка прямувала до маскувальної огорожі. У руках у невідомого був прозорий пакет з невідомим вмістом, який, ймовірно, він намагався перекинути на територію колонії через паркан.

Коли невідомий побачив працівників установи – почав утікати в лісовий масив, а пакет викинув дорогою. Наздогнати зухвальця не вдалося. У пакеті виявили сім мобільних телефонів, що є забороненими для ув’язнених.

Згідно з ухвалою суду, телефони конфіскували у дохід держави.Н

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Теги: Волинь, порушення, колонія, Маневичі
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