У волинську колонію намагалися перекинути пакет з мобільними телефонами

Працівники Маневицької колонії помітили чоловіка, який хотів перекинути через паркан пакет із забороненими речами.Про це повідомляє, посилаючись на ухвалу Маневицького районного суду від 11 квітня.Зокрема, як йдеться у матеріалах, 29 березня, близько 20 години троє працівників колонії під час патрулювання прилеглої до установи території, помітили невідому особу, яка прямувала до маскувальної огорожі. У руках у невідомого був прозорий пакет з невідомим вмістом, який, ймовірно, він намагався перекинути на територію колонії через паркан.Коли невідомий побачив працівників установи – почав утікати в лісовий масив, а пакет викинув дорогою. Наздогнати зухвальця не вдалося. У пакеті виявили сім мобільних телефонів, що є забороненими для ув’язнених.Згідно з ухвалою суду, телефони конфіскували у дохід держави.Н