Буданов зробив прогноз про війну в найближчий час

Буданов зробив прогноз про війну в найближчий час
Процес закінчення війни Росії проти України може відбуватися цьогоріч і в наступному році.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю NV, опублікованому у понеділок, 17 квітня, - пише Кореспондент.

Зокрема, він озвучив прогноз того, що відбуватиметься цьогоріч і в наступному році.

"Ви занадто далеко хочете зайти у цьому питанні. Те, що буде відбуватися, – це закінчення війни. Закінчення війни завершиться відновленням наших кордонів. Що буде відбуватися далі – це вже питання не про війну йде. Це буде питання розбудови повоєнної України. Це взагалі інша тематика розмови", – пояснив Буданов.

Відзначимо, Буданов раніше прогнозував, що у Росії закінчаться "військові інструменти" для досягнення своїх цілей у війні в Україні до кінця цієї весни.

Крім того, на думку голови ГУР, вирішальна і остання битва у війні Росії проти України відбудеться навесні.

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Теги: Буданов, війна, прогноз
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