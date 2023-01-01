Важка робота: волинські воїни показали, як знищують окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як виконують бойові завдання.
Відео з'явилося на сторінці бригади у фейсбуці.
"Важка робота Князівської піхоти. Без зайвих слів - дивіться відео і ви все зрозумієте", - йдеться у дописі під відео.
Нагадаємо, нещодавно бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як успішно ведуть бої дронів.
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Відео з'явилося на сторінці бригади у фейсбуці.
"Важка робота Князівської піхоти. Без зайвих слів - дивіться відео і ви все зрозумієте", - йдеться у дописі під відео.
Нагадаємо, нещодавно бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, як успішно ведуть бої дронів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Воїнів 14 ОМБр відзначили державними нагородами. ФОТО
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