Курс валют у Луцьку 18 квітня
Сьогодні, 09:19
18 квітня готівковий курс долара становить 37.60, продають його за 38.00.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.40.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8.90.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.00, а продають за – 41.40.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8.90.
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