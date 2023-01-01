У Луцьку – пожежа у житловому будинку
Сьогодні, 09:20
Сьогодні вранці луцькі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.
Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.
Інформують, що повідомлення до служби 101 надійшло о 7:44 — горів дах житлового будинку на вулиці Гонгадзе.
За викликом прибула чергова варта луцької
25-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень, відділення 1-ї ДПРЧ та чергові співробітники Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.
Для гасіння пожежі на горищі будинку подали 3 водяних стволи, рятувальники працювали в захисних апаратах через сильне задимлення, частину металевої покрівлі будинку довелось демонтувати для гасіння вогню. Вогонь не поширився на житлові кімнати.
Пожежу ліквідували о 8:22.
Додають, що причину пожежі встановлюють, постраждалих немає.
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Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.
Інформують, що повідомлення до служби 101 надійшло о 7:44 — горів дах житлового будинку на вулиці Гонгадзе.
За викликом прибула чергова варта луцької
25-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень, відділення 1-ї ДПРЧ та чергові співробітники Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.
Для гасіння пожежі на горищі будинку подали 3 водяних стволи, рятувальники працювали в захисних апаратах через сильне задимлення, частину металевої покрівлі будинку довелось демонтувати для гасіння вогню. Вогонь не поширився на житлові кімнати.
Пожежу ліквідували о 8:22.
Додають, що причину пожежі встановлюють, постраждалих немає.
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