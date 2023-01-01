У Луцьку – пожежа у житловому будинку





Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.



Інформують, що повідомлення до служби 101 надійшло о 7:44 — горів дах житлового будинку на вулиці Гонгадзе.



За викликом прибула чергова варта луцької

25-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень, відділення 1-ї ДПРЧ та чергові співробітники Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.



Для гасіння пожежі на горищі будинку подали 3 водяних стволи, рятувальники працювали в захисних апаратах через сильне задимлення, частину металевої покрівлі будинку довелось демонтувати для гасіння вогню. Вогонь не поширився на житлові кімнати.



Пожежу ліквідували о 8:22.



Додають, що причину пожежі встановлюють, постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці луцькі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.Інформують, що повідомлення до служби 101 надійшло о 7:44 — горів дах житлового будинку на вулиці Гонгадзе.За викликом прибула чергова варта луцької25-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень, відділення 1-ї ДПРЧ та чергові співробітники Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.Для гасіння пожежі на горищі будинку подали 3 водяних стволи, рятувальники працювали в захисних апаратах через сильне задимлення, частину металевої покрівлі будинку довелось демонтувати для гасіння вогню. Вогонь не поширився на житлові кімнати.Пожежу ліквідували о 8:22.Додають, що причину пожежі встановлюють, постраждалих немає.

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