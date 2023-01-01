У Луцьку – пожежа у житловому будинку

У Луцьку – пожежа у житловому будинку
Сьогодні вранці луцькі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомляє пресслужба волинських надзвичайників.

Інформують, що повідомлення до служби 101 надійшло о 7:44 — горів дах житлового будинку на вулиці Гонгадзе.

За викликом прибула чергова варта луцької
25-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох відділень, відділення 1-ї ДПРЧ та чергові співробітники Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.

Для гасіння пожежі на горищі будинку подали 3 водяних стволи, рятувальники працювали в захисних апаратах через сильне задимлення, частину металевої покрівлі будинку довелось демонтувати для гасіння вогню. Вогонь не поширився на житлові кімнати.

Пожежу ліквідували о 8:22.

Додають, що причину пожежі встановлюють, постраждалих немає.

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Теги: пожежа, рятувальники
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