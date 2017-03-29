Стрілянина на автомийці у Луцьку: один з учасників зізнався у вбивстві і помер, лишивши записку. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
У Луцькому міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі про стрілянину, яка сталась кілька років тому на автомийці, що на вулиці Набережній. Тоді загинув чоловік, ще троє отримали поранення.
Після п'яти років судової тяганини на суді допитали експерта, а також випливли нові резонансні деталі розслідування. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
На чергове засідання обвинувачений Артур Безменов прибув у супроводі конвою та в кайданках. Знімати його суд заборонив. Безменову інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – умисне вбивство та хуліганство. На черговому суді допитали експерта, який досліджував матеріали з місця вбивства, зокрема одяг обвинуваченого.
«У результаті моїх досліджень я не виявив ознак, що могли б свідчити про наявність слідів продуктів вибуху та пострілу на наданих на дослідження одягу та марлевими тампонами з мазками», – каже Олександр Колбасюк, колишній експерт Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Раніше разом із Безменовим за статтею про хуліганство судили і Євгена Зелінського. Однак, як стало відомо журналістам, чоловік помер за дивних обставин ще на початку повномасштабного вторгнення.
Відомо, що 26 квітня 2021 року суд змінив запобіжний захід Євгену Зелінському з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт та зобов’язав носити електронний браслет. 15 лютого 2022 року суд ще раз змінив запобіжний захід – Зелінського відпустили під особисте зобов`язання.
Уже 15 березня 2022 року захисник Євгена Зелінського попросив суд скасувати рішення про носіння його підзахисним електронного браслета, адже чоловік хотів стати на захист країни від рашистів і обороняти Київ. Прохання задовольнили. А вже трохи менше як через місяць – 8 квітня 2022 року на черговому засіданні прокурор Ілля Марценюк заявив про смерть обвинуваченого
Як виявилося, помер Євген Зелінський всього за кілька днів після зняття електронного браслета – 22 березня. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, але його швидко закрили. Висновок судово-медичної експертизи свідчить про природну смерть.
Детальніше – дивіться у сюжеті:
Після п'яти років судової тяганини на суді допитали експерта, а також випливли нові резонансні деталі розслідування. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «КонкурентTV».
На чергове засідання обвинувачений Артур Безменов прибув у супроводі конвою та в кайданках. Знімати його суд заборонив. Безменову інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – умисне вбивство та хуліганство. На черговому суді допитали експерта, який досліджував матеріали з місця вбивства, зокрема одяг обвинуваченого.
«У результаті моїх досліджень я не виявив ознак, що могли б свідчити про наявність слідів продуктів вибуху та пострілу на наданих на дослідження одягу та марлевими тампонами з мазками», – каже Олександр Колбасюк, колишній експерт Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Раніше разом із Безменовим за статтею про хуліганство судили і Євгена Зелінського. Однак, як стало відомо журналістам, чоловік помер за дивних обставин ще на початку повномасштабного вторгнення.
Відомо, що 26 квітня 2021 року суд змінив запобіжний захід Євгену Зелінському з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт та зобов’язав носити електронний браслет. 15 лютого 2022 року суд ще раз змінив запобіжний захід – Зелінського відпустили під особисте зобов`язання.
Уже 15 березня 2022 року захисник Євгена Зелінського попросив суд скасувати рішення про носіння його підзахисним електронного браслета, адже чоловік хотів стати на захист країни від рашистів і обороняти Київ. Прохання задовольнили. А вже трохи менше як через місяць – 8 квітня 2022 року на черговому засіданні прокурор Ілля Марценюк заявив про смерть обвинуваченого
Як виявилося, помер Євген Зелінський всього за кілька днів після зняття електронного браслета – 22 березня. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, але його швидко закрили. Висновок судово-медичної експертизи свідчить про природну смерть.
Детальніше – дивіться у сюжеті: