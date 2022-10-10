У волинській теробороні служить вівчарка, яка ходить у наряди. ФОТО

Пуля з місячного віку «служить» у Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони.



Про це



«Разом зі своїм господарем Андрієм на псевдо «Маріман» та його побратимами Пуля щодня наближає нашу Перемогу!» – йдеться у дописі.



В регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Захід» розповіли, що собака навіть ходить у наряди та попереджає про небезпеку.



«Її звати Пуля і вона– вірна помічниця воїнам одного з батальйонів Волинської бригади ТРО, який зараз виконує бойові задачі на Сході України!



До нащих бійців німецька вівчарка потрапила щеням. У батальйоні її оточили увагою та турботою, тож вона швидко виросла і зараз віддячує воїнам вірною службою. «ПУЛЯ» ходить в наряди, а при наближенні ворожих ДРГ одразу сповіщає про небезпеку. А ще - відчуває «приходи» ворожої артилерії, чим рятує життя та здоров'я наших героїв!» – зазначили в управлінні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німецька вівчарказ місячного віку «служить» у Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони.Про це йдеться на сторінці 100 ОМБр у фейсбуці.«Разом зі своїм господаремна псевдо «Маріман» та його побратимами Пуля щодня наближає нашу Перемогу!» – йдеться у дописі.В регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Захід» розповіли, що собака навіть ходить у наряди та попереджає про небезпеку.«Її звати Пуля і вона– вірна помічниця воїнам одного з батальйонів Волинської бригади ТРО, який зараз виконує бойові задачі на Сході України!До нащих бійців німецька вівчарка потрапила щеням. У батальйоні її оточили увагою та турботою, тож вона швидко виросла і зараз віддячує воїнам вірною службою. «ПУЛЯ» ходить в наряди, а при наближенні ворожих ДРГ одразу сповіщає про небезпеку. А ще - відчуває «приходи» ворожої артилерії, чим рятує життя та здоров'я наших героїв!» – зазначили в управлінні.

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