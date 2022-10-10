У волинській теробороні служить вівчарка, яка ходить у наряди. ФОТО

У волинській теробороні служить вівчарка, яка ходить у наряди. ФОТО
Німецька вівчарка Пуля з місячного віку «служить» у Ковельському батальйоні Волинської бригади тероборони.

Про це йдеться на сторінці 100 ОМБр у фейсбуці.

«Разом зі своїм господарем Андрієм на псевдо «Маріман» та його побратимами Пуля щодня наближає нашу Перемогу!» – йдеться у дописі.

В регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Захід» розповіли, що собака навіть ходить у наряди та попереджає про небезпеку.

«Її звати Пуля і вона– вірна помічниця воїнам одного з батальйонів Волинської бригади ТРО, який зараз виконує бойові задачі на Сході України!
У волинській теробороні служить вівчарка, яка ходить у наряди. ФОТО

До нащих бійців німецька вівчарка потрапила щеням. У батальйоні її оточили увагою та турботою, тож вона швидко виросла і зараз віддячує воїнам вірною службою. «ПУЛЯ» ходить в наряди, а при наближенні ворожих ДРГ одразу сповіщає про небезпеку. А ще - відчуває «приходи» ворожої артилерії, чим рятує життя та здоров'я наших героїв!» – зазначили в управлінні.
У волинській теробороні служить вівчарка, яка ходить у наряди. ФОТО

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Теги: вівчарка, тероборона, Ковель
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