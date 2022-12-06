Росіяни обстріляли ринок в центрі Херсона: 6 поранених





Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.



"Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!" - написав він.



Як розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни обстріляли Херсон, а саме район Центрального ринку.



"Внаслідок артобстрілу постраждало 6 осіб", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти просто зараз обстрілюють центр Херсона.Про це повідомляє глава Херсонської ОВАв Telegram."Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!" - написав він.Як розповів голова Офісу президента, росіяни обстріляли Херсон, а саме район Центрального ринку."Внаслідок артобстрілу постраждало 6 осіб", - додав він.

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