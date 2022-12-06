Росіяни обстріляли ринок в центрі Херсона: 6 поранених

Росіяни обстріляли ринок в центрі Херсона: 6 поранених
Російські окупанти просто зараз обстрілюють центр Херсона.

Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.

"Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!" - написав він.

Як розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни обстріляли Херсон, а саме район Центрального ринку.

"Внаслідок артобстрілу постраждало 6 осіб", - додав він.

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Теги: Херсон, ринок, обстріли, Росія
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