Росіяни обстріляли ринок в центрі Херсона: 6 поранених
Сьогодні, 10:41
Російські окупанти просто зараз обстрілюють центр Херсона.
Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
"Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!" - написав він.
Як розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни обстріляли Херсон, а саме район Центрального ринку.
"Внаслідок артобстрілу постраждало 6 осіб", - додав він.
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Про це повідомляє глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram.
"Центр Херсона під обстрілами! Будьте в укриттях!" - написав він.
Як розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, росіяни обстріляли Херсон, а саме район Центрального ринку.
"Внаслідок артобстрілу постраждало 6 осіб", - додав він.
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