Провідна неділя: як курсуватиме транспорт з Луцька до Гаразджі
Сьогодні, 10:50
У Провідну неділю, 23 квітня, окрім тролейбусного маршруту №3 “Лісництво — с.Гаразджа (кладовище)”, з 9:00 буде здійснюватись рух тролейбусів за маршрутом № 10 «Вулиця Гордіюк – село Гаразджа» у прямому та зворотному напрямку: вул. Гордіюк, пр-т Соборності, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, пр-т Волі, Київський майдан, вул. Рівненська, с. Гаразджа (кладовище). У кількості — 8 одиниць.
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Час відправлення із зупинок “Вулиця Гордіюк”, “Департамент соціальної політики”, “с.Гаразджа (кладовище)” додається.
Також на автобусних маршрутах № 3 “Гаразджа (кладовище) - Госпіталь” та № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) - Потебні” збільшать кількість одиниць транспорту.
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Про це повідомляє Луцька міська рада.
Час відправлення із зупинок “Вулиця Гордіюк”, “Департамент соціальної політики”, “с.Гаразджа (кладовище)” додається.
Також на автобусних маршрутах № 3 “Гаразджа (кладовище) - Госпіталь” та № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) - Потебні” збільшать кількість одиниць транспорту.
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