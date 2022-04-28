Провідна неділя: як курсуватиме транспорт з Луцька до Гаразджі

Провідна неділя: як курсуватиме транспорт з Луцька до Гаразджі
У Провідну неділю, 23 квітня, окрім тролейбусного маршруту №3 “Лісництво — с.Гаразджа (кладовище)”, з 9:00 буде здійснюватись рух тролейбусів за маршрутом № 10 «Вулиця Гордіюк – село Гаразджа» у прямому та зворотному напрямку: вул. Гордіюк, пр-т Соборності, пр-т Василя Мойсея, вул. Винниченка, пр-т Волі, Київський майдан, вул. Рівненська, с. Гаразджа (кладовище). У кількості — 8 одиниць.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Час відправлення із зупинок “Вулиця Гордіюк”, “Департамент соціальної політики”, “с.Гаразджа (кладовище)” додається.

Також на автобусних маршрутах № 3 “Гаразджа (кладовище) - Госпіталь” та № 10 “Карбишева (Академія рекреаційних технологій і права) - Потебні” збільшать кількість одиниць транспорту.

Провідна неділя: як курсуватиме транспорт з Луцька до Гаразджі
Провідна неділя: як курсуватиме транспорт з Луцька до Гаразджі
Провідна неділя: як курсуватиме транспорт з Луцька до Гаразджі
Провідна неділя: як курсуватиме транспорт з Луцька до Гаразджі



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Теги: варте уваги, Провідна неділя, транспорт
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