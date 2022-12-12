19 квітня на деяких вулицях Луцька не буде світла
Сьогодні, 11:15
Повідомили перелік адрес у Луцьку, де відбудеться планове відімкнення електрики.
Про це інформує пресслужба Волиньобленерго.
«Увага! Відключення електроенергії. У середу, 19 квітня, у звʼязку з плановими ремонтними роботами «Волиньобленерго» відбудеться відключення електроенергії в мікрорайоні ЛПЗ за адресами: Бенделіані 1а, 3а, 5, 7 та Дружби Народів 1, 1а», – йдеться у повідомленні.
Час відключення з 8:00 до 18:00.
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Про це інформує пресслужба Волиньобленерго.
«Увага! Відключення електроенергії. У середу, 19 квітня, у звʼязку з плановими ремонтними роботами «Волиньобленерго» відбудеться відключення електроенергії в мікрорайоні ЛПЗ за адресами: Бенделіані 1а, 3а, 5, 7 та Дружби Народів 1, 1а», – йдеться у повідомленні.
Час відключення з 8:00 до 18:00.
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