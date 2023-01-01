Військовий з Луцька отримав «Золотий Хрест» від Залужного. ФОТО

Валерій Залужний нагородив військовослужбовця з Луцька Юрія Надашкевича почесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест».



Про це повідомили на



«Більшість членів Громадського Формування Самооборона Волині 2022 року пішли захищати Батьківщину у Збройні Сили України. Як і у 2014 році Юрій Надашкевич без вагань разом з побратимами пішов знищувати ворога. Пишаємося тобою, друже. Кожна твоя нагорода виборена потом і кров'ю. Золотий Хрест від головнокомандувача ЗСУ Залужного від сьогодні прикрашатиме твій лацкан», - повідомили у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач Збройних сил Українинагородив військовослужбовця з Луцькапочесною нагрудною відзнакою «Золотий Хрест».Про це повідомили на сторінці Волинської самооборони Майдану у фейсбуці.«Більшість членів Громадського Формування Самооборона Волині 2022 року пішли захищати Батьківщину у Збройні Сили України. Як і у 2014 році Юрій Надашкевич без вагань разом з побратимами пішов знищувати ворога. Пишаємося тобою, друже. Кожна твоя нагорода виборена потом і кров'ю. Золотий Хрест від головнокомандувача ЗСУ Залужного від сьогодні прикрашатиме твій лацкан», - повідомили у дописі.

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