Посадовець «Укрзалізниці» перевозив ухилянтів за кордон у вентиляторі вагона





Про це



Щоб приховано вивозити своїх клієнтів за межі України, посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника.



У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю.



За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у «згорнутому» стані.



Вартість такої «послуги» сягала близько 2,5 тис. дол. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга.



Втім, контррозвідники СБУ викрили нелегальний «трафік» і затримали залізничника на пункті пропуску «Мостиська-2» на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон.



Наразі затриманому посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).



Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала співробітника «Укрзалізниці», який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона потяга Запоріжжя – Перемишль.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Щоб приховано вивозити своїх клієнтів за межі України, посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника.У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю.За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у «згорнутому» стані.Вартість такої «послуги» сягала близько 2,5 тис. дол. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга.Втім, контррозвідники СБУ викрили нелегальний «трафік» і затримали залізничника на пункті пропуску «Мостиська-2» на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон.Наразі затриманому посадовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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