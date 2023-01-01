Рада ЄС підтримала приєднання України до спільного мобільного роумінгу
Сьогодні, 12:47
Рада ЄС підтримала рішення включити спільний роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Далі остаточне рішення ухвалюватиме комітет із питань торгівлі асоціації Україна — ЄС.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації й віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров.
Він запевнив, що Міністерство цифрової трансформації — команда Мінцифри, НКЕК, оператори та телекомунікаційний регулятор уже працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до спільного роумінгу.
Якщо у ЄС таке рішення ухвалять, то українцям більше не доведеться сплачувати жодних додаткових зборів за користування мобільними телефонами під час подорожей у ЄС, а мандрівники з ЄС отримають ті самі права під час відвідування України. Крім цього, права українських споживачів будуть захищені за правилами ЄС.
Як зазначають у Єврокомісії, приєднання України до зони безплатного роумінгу ЄС є одним із ключових заходів переглянутого Плану пріоритетних дій. Цей план — дорожня мапа для повної імплементації «поглибленої та всеосяжної» зони вільної торгівлі між ЄС і Україною та подальшої інтеграції України до Єдиного ринку ЄС.
Комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон зазначав, що це перший випадок, коли ЄС може на довготривалій основі включити у спільний роумінг країну, яка не входить до ЄС та Європейської економічної зони.
Однак, як зазначають у Єврокомісії, швидкість інтеграції України у внутрішній ринок роумінгу ЄС залежатиме від темпів наближення та імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні. На цей час європейські та українські оператори пропонують доступні або безплатні дзвінки між ЄС та Україною на добровільній основі.
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Про це повідомив міністр цифрової трансформації й віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров.
Він запевнив, що Міністерство цифрової трансформації — команда Мінцифри, НКЕК, оператори та телекомунікаційний регулятор уже працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до спільного роумінгу.
Якщо у ЄС таке рішення ухвалять, то українцям більше не доведеться сплачувати жодних додаткових зборів за користування мобільними телефонами під час подорожей у ЄС, а мандрівники з ЄС отримають ті самі права під час відвідування України. Крім цього, права українських споживачів будуть захищені за правилами ЄС.
Як зазначають у Єврокомісії, приєднання України до зони безплатного роумінгу ЄС є одним із ключових заходів переглянутого Плану пріоритетних дій. Цей план — дорожня мапа для повної імплементації «поглибленої та всеосяжної» зони вільної торгівлі між ЄС і Україною та подальшої інтеграції України до Єдиного ринку ЄС.
Комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон зазначав, що це перший випадок, коли ЄС може на довготривалій основі включити у спільний роумінг країну, яка не входить до ЄС та Європейської економічної зони.
Однак, як зазначають у Єврокомісії, швидкість інтеграції України у внутрішній ринок роумінгу ЄС залежатиме від темпів наближення та імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні. На цей час європейські та українські оператори пропонують доступні або безплатні дзвінки між ЄС та Україною на добровільній основі.
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