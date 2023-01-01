Рада ЄС підтримала приєднання України до спільного мобільного роумінгу

Рада ЄС підтримала приєднання України до спільного мобільного роумінгу
Рада ЄС підтримала рішення включити спільний роумінг до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Далі остаточне рішення ухвалюватиме комітет із питань торгівлі асоціації Україна — ЄС.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації й віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайло Федоров.

Він запевнив, що Міністерство цифрової трансформації — команда Мінцифри, НКЕК, оператори та телекомунікаційний регулятор уже працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до спільного роумінгу.

Якщо у ЄС таке рішення ухвалять, то українцям більше не доведеться сплачувати жодних додаткових зборів за користування мобільними телефонами під час подорожей у ЄС, а мандрівники з ЄС отримають ті самі права під час відвідування України. Крім цього, права українських споживачів будуть захищені за правилами ЄС.

Як зазначають у Єврокомісії, приєднання України до зони безплатного роумінгу ЄС є одним із ключових заходів переглянутого Плану пріоритетних дій. Цей план — дорожня мапа для повної імплементації «поглибленої та всеосяжної» зони вільної торгівлі між ЄС і Україною та подальшої інтеграції України до Єдиного ринку ЄС.

Комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон зазначав, що це перший випадок, коли ЄС може на довготривалій основі включити у спільний роумінг країну, яка не входить до ЄС та Європейської економічної зони.

Однак, як зазначають у Єврокомісії, швидкість інтеграції України у внутрішній ринок роумінгу ЄС залежатиме від темпів наближення та імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні. На цей час європейські та українські оператори пропонують доступні або безплатні дзвінки між ЄС та Україною на добровільній основі.

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Теги: мобільний роумінг, ЄС
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