Рада ЄС підтримала приєднання України до спільного мобільного роумінгу





Про це Михайло Федоров.



Він запевнив, що Міністерство цифрової трансформації — команда Мінцифри, НКЕК, оператори та телекомунікаційний регулятор уже працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до спільного роумінгу.



Якщо у ЄС таке рішення ухвалять, то українцям більше не доведеться сплачувати жодних додаткових зборів за користування мобільними телефонами під час подорожей у ЄС, а мандрівники з ЄС отримають ті самі права під час відвідування України. Крім цього, права українських споживачів будуть захищені за правилами ЄС.



Як зазначають у Єврокомісії, приєднання України до зони безплатного роумінгу ЄС є одним із ключових заходів переглянутого Плану пріоритетних дій. Цей план — дорожня мапа для повної імплементації «поглибленої та всеосяжної» зони вільної торгівлі між ЄС і Україною та подальшої інтеграції України до Єдиного ринку ЄС.



Комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон зазначав, що це перший випадок, коли ЄС може на довготривалій основі включити у спільний роумінг країну, яка не входить до ЄС та Європейської економічної зони.



Однак, як зазначають у Єврокомісії, швидкість інтеграції України у внутрішній ринок роумінгу ЄС залежатиме від темпів наближення та імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні. На цей час європейські та українські оператори пропонують доступні або безплатні дзвінки між ЄС та Україною на добровільній основі.

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