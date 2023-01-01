Росія обстріляла Херсон: 1 людина загинула, 7 поранених





Про це Олександр Прокудін.



Росіяни обстріляли район Центрального ринку.



"Поруч немає жодного військового об'єкту. Держава-терорист здійснила атаку по мирним херсонцям. Одна людина загинула. Сім херсонців – травмовані", - написав Прокудін.



За життя та здоровʼя поранених зараз борються лікарі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські військові обстріляли центр Херсона вранці 18 квітня, у результаті чого 1 людина загинула та ще 7 дістали поранення.Про це повідомив голова Херсонської ОВАРосіяни обстріляли район Центрального ринку."Поруч немає жодного військового об'єкту. Держава-терорист здійснила атаку по мирним херсонцям. Одна людина загинула. Сім херсонців – травмовані", - написав Прокудін.За життя та здоровʼя поранених зараз борються лікарі.

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