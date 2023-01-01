Росія обстріляла Херсон: 1 людина загинула, 7 поранених
Сьогодні, 13:15
Російські військові обстріляли центр Херсона вранці 18 квітня, у результаті чого 1 людина загинула та ще 7 дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Росіяни обстріляли район Центрального ринку.
"Поруч немає жодного військового об'єкту. Держава-терорист здійснила атаку по мирним херсонцям. Одна людина загинула. Сім херсонців – травмовані", - написав Прокудін.
За життя та здоровʼя поранених зараз борються лікарі.
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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Росіяни обстріляли район Центрального ринку.
"Поруч немає жодного військового об'єкту. Держава-терорист здійснила атаку по мирним херсонцям. Одна людина загинула. Сім херсонців – травмовані", - написав Прокудін.
За життя та здоровʼя поранених зараз борються лікарі.
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