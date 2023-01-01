Росія обстріляла Херсон: 1 людина загинула, 7 поранених

Росія обстріляла Херсон: 1 людина загинула, 7 поранених
Російські військові обстріляли центр Херсона вранці 18 квітня, у результаті чого 1 людина загинула та ще 7 дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни обстріляли район Центрального ринку.

"Поруч немає жодного військового об'єкту. Держава-терорист здійснила атаку по мирним херсонцям. Одна людина загинула. Сім херсонців – травмовані", - написав Прокудін.

За життя та здоровʼя поранених зараз борються лікарі.
Росія обстріляла Херсон: 1 людина загинула, 7 поранених
Росія обстріляла Херсон: 1 людина загинула, 7 поранених
Росія обстріляла Херсон: 1 людина загинула, 7 поранених

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Теги: Херсон, ринок, обстріли, Росія
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