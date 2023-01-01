Ситуація на ЗАЕС погіршується, – Міненергетики





Як повідомляє кореспондент Герман Галущенко під час брифінгу.



"Це не тільки моя оцінка або наше бачення. Ми з Рафаелем Гроссі (генеральний директор МАГАТЕ) говорили, і те ж саме бачать його експерти, що ситуація погіршується. Перш за все з точки зору технічної експлуатації станції", - розповів він.



Галущенко нагадав, що персонал станції вже другий рік перебуває під постійним тиском і терором окупантів.



"Психологічно це дуже складно, тим більше людям, які відповідають за ядерну операційну безпеку на майданчику. Вони приймають рішення, від яких залежить безпека. Тому ситуація складна", - зазначив міністр енергетики.



За його словами, окупанти повинні піти зі станції, тому що ситуація, коли найбільшою в Європі АЕС керують "неліцензовані Україною люди" – це виклик світу з точки зору ядерної та радіаційної безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ситуація щодо технічної експлуатації Запорізької атомної електростанції, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів, погіршується.Як повідомляє кореспондент УНІАН , про це заявив міністр енергетики Українипід час брифінгу."Це не тільки моя оцінка або наше бачення. Ми з(генеральний директор МАГАТЕ) говорили, і те ж саме бачать його експерти, що ситуація погіршується. Перш за все з точки зору технічної експлуатації станції", - розповів він.Галущенко нагадав, що персонал станції вже другий рік перебуває під постійним тиском і терором окупантів."Психологічно це дуже складно, тим більше людям, які відповідають за ядерну операційну безпеку на майданчику. Вони приймають рішення, від яких залежить безпека. Тому ситуація складна", - зазначив міністр енергетики.За його словами, окупанти повинні піти зі станції, тому що ситуація, коли найбільшою в Європі АЕС керують "неліцензовані Україною люди" – це виклик світу з точки зору ядерної та радіаційної безпеки.

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