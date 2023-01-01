Ситуація на ЗАЕС погіршується, – Міненергетики

Ситуація на ЗАЕС погіршується, – Міненергетики
Ситуація щодо технічної експлуатації Запорізької атомної електростанції, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів, погіршується.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час брифінгу.

"Це не тільки моя оцінка або наше бачення. Ми з Рафаелем Гроссі (генеральний директор МАГАТЕ) говорили, і те ж саме бачать його експерти, що ситуація погіршується. Перш за все з точки зору технічної експлуатації станції", - розповів він.

Галущенко нагадав, що персонал станції вже другий рік перебуває під постійним тиском і терором окупантів.

"Психологічно це дуже складно, тим більше людям, які відповідають за ядерну операційну безпеку на майданчику. Вони приймають рішення, від яких залежить безпека. Тому ситуація складна", - зазначив міністр енергетики.

За його словами, окупанти повинні піти зі станції, тому що ситуація, коли найбільшою в Європі АЕС керують "неліцензовані Україною люди" – це виклик світу з точки зору ядерної та радіаційної безпеки.

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Теги: ЗАЕС, Міненергетики
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