У Луцьку на Чернишевського сталася ДТП. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



41-річна водійка автомобіля Hundai не врахувала дорожньої обстановки й не дотрималася бокового інтервалу, через що й здійснила зіткнення з автомобілем Toyota.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



На керманичку патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 17 квітня, близько 14-ї години, сталася ДТП на вулиці Чернишевського у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.41-річна водійка автомобіля Hundai не врахувала дорожньої обстановки й не дотрималася бокового інтервалу, через що й здійснила зіткнення з автомобілем Toyota.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження.На керманичку патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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