У Луцьку на Чернишевського сталася ДТП. ФОТО

У Луцьку на Чернишевського сталася ДТП. ФОТО
Учора, 17 квітня, близько 14-ї години, сталася ДТП на вулиці Чернишевського у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

41-річна водійка автомобіля Hundai не врахувала дорожньої обстановки й не дотрималася бокового інтервалу, через що й здійснила зіткнення з автомобілем Toyota.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На керманичку патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

У Луцьку на Чернишевського сталася ДТП. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Батько 4 дітей: на Сході служить тероборонівець з Волині
Сьогодні, 14:20
19 квітня у Луцьку прощатимуться із народним артистом Олександром Якимчуком
Сьогодні, 14:06
У Луцьку на Чернишевського сталася ДТП. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Ситуація на ЗАЕС погіршується, – Міненергетики
Сьогодні, 13:42
Росія обстріляла Херсон: 1 людина загинула, 7 поранених
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулися 3 автівки. ФОТО У Луцьку на Карпенка-Карого зіткнулися 3 автівки. ФОТО
17 квітень, 16:55
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
17 квітень, 11:37
У Луцьку сталася нічна погоня, що закінчилася ДТП У Луцьку сталася нічна погоня, що закінчилася ДТП
14 квітень, 13:50
У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися легковики У Луцьку на проспекті Молоді зіткнулися легковики
13 квітень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині працівник психлікарні застрелив стаффордширського тер’єра
Сьогодні, 15:09
 0
Генштаб підтвердив отримання канадських Leopard 2
Сьогодні, 14:45
 0
Батько 4 дітей: на Сході служить тероборонівець з Волині
Сьогодні, 14:20
 0
19 квітня у Луцьку прощатимуться із народним артистом Олександром Якимчуком
Сьогодні, 14:06
 0
У Луцьку на Чернишевського сталася ДТП. ФОТО
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8