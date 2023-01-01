У Луцьку на Чернишевського сталася ДТП. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Учора, 17 квітня, близько 14-ї години, сталася ДТП на вулиці Чернишевського у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
41-річна водійка автомобіля Hundai не врахувала дорожньої обстановки й не дотрималася бокового інтервалу, через що й здійснила зіткнення з автомобілем Toyota.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На керманичку патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
41-річна водійка автомобіля Hundai не врахувала дорожньої обстановки й не дотрималася бокового інтервалу, через що й здійснила зіткнення з автомобілем Toyota.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
На керманичку патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
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