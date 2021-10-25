19 квітня у Луцьку прощатимуться із народним артистом Олександром Якимчуком
Сьогодні, 14:06
У Луцьку 19 квітня попрощаються із народним артистом та актором Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Олександром Якимчуком.
Про це інформують на сторінці театру у Фейсбук.
Народний артист Олександр Якимчук помер у віці 68 років після тривалої боротьби з хворобою. Народний артист України віддав роботі у Волинському облмуздрамтеатрі понад пів століття, зіграв більше, ніж 150 ролей, був артистом балету і драми, автором лібрето і віршів до вистав, художником-постановником, асистентом, помічником режисера, режисером.
"Ми втратили наставника, колегу, друга, частину сім’ї. Педагог, ведучий, актор кіно... Концерти, новорічні ранки, інші події... Він допомагав у всьому, бо був такою людиною, яка здатна підтримати, дати мудру пораду й навчити бути Людиною з великої літери", - йдеться у дописі театру.
Прощання із видатним волинянином розпочнеться 19 квітня о 10:00 у фоє театру (1 поверх). Панахида відбудеться об 11:00. О 12:00 виїзд на кладовище.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого. Царство Небесне і вічна пам'ять!
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Про це інформують на сторінці театру у Фейсбук.
Народний артист Олександр Якимчук помер у віці 68 років після тривалої боротьби з хворобою. Народний артист України віддав роботі у Волинському облмуздрамтеатрі понад пів століття, зіграв більше, ніж 150 ролей, був артистом балету і драми, автором лібрето і віршів до вистав, художником-постановником, асистентом, помічником режисера, режисером.
"Ми втратили наставника, колегу, друга, частину сім’ї. Педагог, ведучий, актор кіно... Концерти, новорічні ранки, інші події... Він допомагав у всьому, бо був такою людиною, яка здатна підтримати, дати мудру пораду й навчити бути Людиною з великої літери", - йдеться у дописі театру.
Прощання із видатним волинянином розпочнеться 19 квітня о 10:00 у фоє театру (1 поверх). Панахида відбудеться об 11:00. О 12:00 виїзд на кладовище.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого. Царство Небесне і вічна пам'ять!
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