19 квітня у Луцьку прощатимуться із народним артистом Олександром Якимчуком

Олександром Якимчуком.



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Народний артист



"Ми втратили наставника, колегу, друга, частину сім’ї. Педагог, ведучий, актор кіно... Концерти, новорічні ранки, інші події... Він допомагав у всьому, бо був такою людиною, яка здатна підтримати, дати мудру пораду й навчити бути Людиною з великої літери", - йдеться у дописі театру.



Прощання із видатним волинянином розпочнеться 19 квітня о 10:00 у фоє театру (1 поверх). Панахида відбудеться об 11:00. О 12:00 виїзд на кладовище.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним померлого. Царство Небесне і вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 19 квітня попрощаються із народним артистом та актором Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. ШевченкаПро це інформують на сторінці театру у Фейсбук.Народний артист Олександр Якимчук помер у віці 68 років після тривалої боротьби з хворобою. Народний артист України віддав роботі у Волинському облмуздрамтеатрі понад пів століття, зіграв більше, ніж 150 ролей, був артистом балету і драми, автором лібрето і віршів до вистав, художником-постановником, асистентом, помічником режисера, режисером."Ми втратили наставника, колегу, друга, частину сім’ї. Педагог, ведучий, актор кіно... Концерти, новорічні ранки, інші події... Він допомагав у всьому, бо був такою людиною, яка здатна підтримати, дати мудру пораду й навчити бути Людиною з великої літери", - йдеться у дописі театру.Прощання із видатним волинянином розпочнеться 19 квітня о 10:00 у фоє театру (1 поверх). Панахида відбудеться об 11:00. О 12:00 виїзд на кладовище.

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