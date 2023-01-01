Генштаб підтвердив отримання канадських Leopard 2
Сьогодні, 14:45
Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2 у рамках військової допомоги.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вівторок, 18 квітня.
"Танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади в рамках операції Unifier… ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Канади!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard, що у сумі складатиме 160 одиниць. При цьому більшу частину танків обіцяють лише до кінця поточного року. Війна в Україні, вважають західні союзники, 2023 року не закінчиться.
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Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вівторок, 18 квітня.
"Танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади в рамках операції Unifier… ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Канади!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard, що у сумі складатиме 160 одиниць. При цьому більшу частину танків обіцяють лише до кінця поточного року. Війна в Україні, вважають західні союзники, 2023 року не закінчиться.
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