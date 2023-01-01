Генштаб підтвердив отримання канадських Leopard 2





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"Танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади в рамках операції Unifier… ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Канади!", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2 у рамках військової допомоги.Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вівторок, 18 квітня."Танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних сил Канади в рамках операції Unifier… ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Канади!", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard , що у сумі складатиме 160 одиниць. При цьому більшу частину танків обіцяють лише до кінця поточного року. Війна в Україні, вважають західні союзники, 2023 року не закінчиться.

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