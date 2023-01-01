Зеленський відвідав передові позиції бійців в Авдіївці. ФОТО

Зеленський відвідав передові позиції бійців в Авдіївці. ФОТО
Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських бійців в Авдіївці на Донеччині.

Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» щодо ситуації в районі його відповідальності, а також поспілкувався з бійцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів.

Зеленський відвідав передові позиції бійців в Авдіївці. ФОТО
Зеленський відвідав передові позиції бійців в Авдіївці. ФОТО


Президент також вручив військових державні нагороди: ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів. А бійці подарували Зеленському військовий коїн, шеврон та дошку з символікою 110-ї окремої механізованої бригади.

Зеленський відвідав передові позиції бійців в Авдіївці. ФОТО
Зеленський відвідав передові позиції бійців в Авдіївці. ФОТО
Зеленський відвідав передові позиції бійців в Авдіївці. ФОТО
Зеленський відвідав передові позиції бійців в Авдіївці. ФОТО
Зеленський відвідав передові позиції бійців в Авдіївці. ФОТО



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Теги: Володимир Зеленський, Авдіївка
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