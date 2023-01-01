На війні втратили життя двоє військових із села Новостав





Про це



Своє життя на війні втратили солдат Юрій Євгенович Галас 1984 року народження та молодший сержант Микола Миколайович Рощук 1980 року народження.



Про церемонію прощання з померлими повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним воїнів! Вічна їм пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Боратинська громада втратила ще двох своїх земляків. 16 квітня на фронті під час виконання службових обов'язків перестали битися серця двох військовослужбовців із села Новостав.Про це повідомляють на сторінці Боратинської громади у фейсбуці.Своє життя на війні втратили солдат1984 року народження та молодший сержант1980 року народження.Про церемонію прощання з померлими повідомлять додатково.

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