Офіс Омбудсмана виявив порушення у місцях проживання переселенців на Волині: як це коментують в ОВА

Офіс Омбудсмана виявив порушення у місцях проживання переселенців на Волині: як це коментують в ОВА
На початку квітня представники Офісу Омбудсмана України здійснили перевірку умов проживання внутрішньо переміщених осіб у Волинській області. За її результатами оприлюднили світлини з порушеннями, які зафіксували.

Суспільне дізнавалося, про які порушення йдеться і як це коментують в обласній військовій адміністрації.

Результати перевірки

У своєму звіті представники Офісу Омбудсмана вказали, що у перевірених приміщеннях виявили плісняву, грибок і сморід. Оглянули п'ять місць компактного проживання для переселенців:

– заклад дошкільної освіти "Сонечко" Цуманської селищної ради;
– колишня будівля Олицької міської лікарні;
– хостел, розташований у селі Липини;
– гуртожиток Рожищенського фахового коледжу Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького;
– помешкання церкви "Фіміам".

Частина місць компактного проживання облаштовані в старих будівлях, які потребують капітального або часткового ремонту. "З мешканців ще й стягують орендну плату за проживання у таких умовах. При цьому на їхні нарікання ані адміністрація закладу, ані відповідний орган місцевого самоврядування не реагують", – додали в Офісі Омбудсмана.

Згадали у звіті також аварійний дах у гуртожитку та відсутність соціального супроводу для людей з інвалідністю: "Жодне приміщення, яке відвідала моніторингова група, не відповідає нормам інклюзивності будівель. Людей на візках по сходах допомагають зносити інші мешканці".

Що про звіт кажуть в ОВА

Наразі на Волині зареєстровано 57 тисяч переселенців. Більшість із них живуть у приватних будинках у селах. Про перевірки працівниками Офісу Омбудсмена, в обласній військовій адміністрації знали, – розказала директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобод. Каже: жоден зі згаданих у звіті об'єктів не є в обласному переліку місць компактного проживання внутрішньо переміщених українців.

Щодо хостелу у Липинах, то зі слів Оксани Гобод, він не входить до переліку місць компактного проживання переселенців, але приміщення використовують з другого дня повномасштабного вторгення. Це – приватна власність. Здебільшого переселенці зупинялися там транзитом. "Але, після того, як почали розглядати не транзитне перебування, а проживання на довший час, то усім, хто потребував переселення, - пропонували інші місця", – додала посадовиця.

Гуртожиток Рожищенського педколеджу для поселення переселенців стали використовувати з вересня 2022-го. Проблеми із дахом там були ще до війни. "Воєнний стан, і не може він зараз бути на 100% забезпечений ремонтними роботами, ми це повинні зрозуміти", – говорить директорка департаменту.

До садочка "Сонечко", каже Оксана Гобод, була претензія про відсутність забезпечення інклюзивності: "Зауважу, що це не спеціалізовані заклади для проживання людей з інвалідністю, і ті приміщення, які надавалися – були тимчасовими прихистками".

Також Оксана Гобод розповіла, що за період повномасштабного вторгнення у військову адміністрацію не надходило жодної офіційної скарги на неналежні умови для життя. Каже: було два телефонні дзвінки їй особисто з проханням надати житло в іншому населеному пункті.

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Теги: перевірка, ВПО, Оксана Гобод
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