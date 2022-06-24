Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Токарчука

Сергій Васильович Токарчук, 1991 року народження, уродженець села Бучин.



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Рік Сергій Токарчук був зниклим безвісти. Та, на жаль, підтвердили його загибель за експертизою ДНК.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині, друзям та усім, хто любив воїна, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність України! Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання на Миколаївщині загинув майор 14-ї окремої механізованої бригади, 1991 року народження, уродженець села Бучин.Про це повідомили у Другому відділі Камінь-Каширського РТЦК та СП.Рік Сергій Токарчук був зниклим безвісти. Та, на жаль, підтвердили його загибель за експертизою ДНК.

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