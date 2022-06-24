 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Токарчука

Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Токарчука
19 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання на Миколаївщині загинув майор 14-ї окремої механізованої бригади Сергій Васильович Токарчук, 1991 року народження, уродженець села Бучин.

Про це повідомили у Другому відділі Камінь-Каширського РТЦК та СП.

Рік Сергій Токарчук був зниклим безвісти. Та, на жаль, підтвердили його загибель за експертизою ДНК.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині, друзям та усім, хто любив воїна, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність України! Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сергій Токарчук, загибель, воїн, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На фронті померли двоє військових із села Новостав
Сьогодні, 15:32
На Харківщині загинув воїн з Волині Володимир Сохацький
14 квітень, 09:19
Повідомили про втрати ворога у живій силі та техніці за минулу добу
13 квітень, 09:35
Під час мінометрого обстрілу Бахмута загинув воїн з Волині
21 березень, 22:00
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки українських військових вважають безвісти зниклими
Сьогодні, 16:43
У майже 100 Клієнтських просторах 104.ua відкрили фотовиставки, присвячені «Року незламності»
Сьогодні, 16:17
Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Токарчука
Сьогодні, 16:12
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 16:00
Офіс Омбудсмана виявив порушення у місцях проживання переселенців на Волині: як це коментують в ОВА
Сьогодні, 15:59
Схожі новини
Відвойовуючи незалежність України, загинув 26-річний Матвій Оверчук з Волині Відвойовуючи незалежність України, загинув 26-річний Матвій Оверчук з Волині
24 червень, 2022, 11:50
У війні з Росією загинув 24-річний волинянин Олексій Піддубний У війні з Росією загинув 24-річний волинянин Олексій Піддубний
21 червень, 2022, 22:27
Навколішки проводжала уся громада: на Волині попрощалися із полеглим за Україну воїном Навколішки проводжала уся громада: на Волині попрощалися із полеглим за Україну воїном
13 квітень, 2022, 22:07
На Київщині провели в останню путь воїна волинської бригади. ФОТО На Київщині провели в останню путь воїна волинської бригади. ФОТО
20 листопад, 2019, 09:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки українських військових вважають безвісти зниклими
Сьогодні, 16:43
 0
У майже 100 Клієнтських просторах 104.ua відкрили фотовиставки, присвячені «Року незламності»
Сьогодні, 16:17
 0
Рік був зниклим безвісти: підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Токарчука
Сьогодні, 16:12
 0
Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 16:00
 0
Офіс Омбудсмана виявив порушення у місцях проживання переселенців на Волині: як це коментують в ОВА
Сьогодні, 15:59
 0
Медіа
відео
1/8