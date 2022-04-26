Скільки українських військових вважають безвісти зниклими

Скільки українських військових вважають безвісти зниклими
В Україні наразі зниклими безвісти вважають близько семи тисяч військових.

Про це повідомив в ефірі телемарафону уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, передає Радіо Свобода.

«Цифра така дійсно є, вона трохи більша від семи тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж полонені», – сказав він.

За словами Котенка, згідно зі статистикою, зазвичай близько 60-65% зі зниклих безвісти перебувають у полоні, а «інші, на жаль, загиблі».

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Теги: безвісти зниклі, війна, українці, Котенко
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