На Волині затримали крадія піску

На Волині затримали крадія піску
За межами села Чарторийськ Маневицького району виявили особу, яка порушила права державної власності на надра. Громадянин здійснював екскаватором-навантажувачем забір піску на земельній ділянці, яка йому не належить.

Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Жодного дозвільного документа на користування ділянкою надр чоловік не мав, що є порушенням ст.19 КУ «Про надра».

Нагадаємо, що українське законодавство відносить пісок до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, видобуток яких дозволено за наявності відповідної ліцензії, гірничого відводу, плану розробки родовища та інших дозвільних документів.

Винну особу інспектори Держекоінспекції Волині притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 47 КУпАП, сума штрафу - 1700 грн.

Також порушнику природоохоронного законодавства буде виставлена претензія за завдану шкоду довкіллю.

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Теги: Чарторийськ, крав пісок
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