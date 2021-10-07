На Волині затримали крадія піску
Сьогодні, 17:40
За межами села Чарторийськ Маневицького району виявили особу, яка порушила права державної власності на надра. Громадянин здійснював екскаватором-навантажувачем забір піску на земельній ділянці, яка йому не належить.
Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Жодного дозвільного документа на користування ділянкою надр чоловік не мав, що є порушенням ст.19 КУ «Про надра».
Нагадаємо, що українське законодавство відносить пісок до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, видобуток яких дозволено за наявності відповідної ліцензії, гірничого відводу, плану розробки родовища та інших дозвільних документів.
Винну особу інспектори Держекоінспекції Волині притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 47 КУпАП, сума штрафу - 1700 грн.
Також порушнику природоохоронного законодавства буде виставлена претензія за завдану шкоду довкіллю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Жодного дозвільного документа на користування ділянкою надр чоловік не мав, що є порушенням ст.19 КУ «Про надра».
Нагадаємо, що українське законодавство відносить пісок до корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, видобуток яких дозволено за наявності відповідної ліцензії, гірничого відводу, плану розробки родовища та інших дозвільних документів.
Винну особу інспектори Держекоінспекції Волині притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 47 КУпАП, сума штрафу - 1700 грн.
Також порушнику природоохоронного законодавства буде виставлена претензія за завдану шкоду довкіллю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині затримали крадія піску
Сьогодні, 17:40
Скільки українських військових вважають безвісти зниклими
Сьогодні, 16:43
У майже 100 Клієнтських просторах 104.ua відкрили фотовиставки, присвячені «Року незламності»
Сьогодні, 16:17
Медіа