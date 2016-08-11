Офіцер Нацгвардії побив строковика на Івано-Франківщині: розпочали розслідування
Сьогодні, 18:20
Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, сьогодні з’явилося на одному з українських телеграм-каналів.
Інформують, що працівники ДБР проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини. Опитують свідків та потерпілого.
Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.
Відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Наразі офіцеру готують повідомлення про підозру за цією статтею.
Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.
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Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, сьогодні з’явилося на одному з українських телеграм-каналів.
Інформують, що працівники ДБР проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини. Опитують свідків та потерпілого.
Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.
Відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Наразі офіцеру готують повідомлення про підозру за цією статтею.
Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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