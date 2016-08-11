Офіцер Нацгвардії побив строковика на Івано-Франківщині: розпочали розслідування

Офіцер Нацгвардії побив строковика на Івано-Франківщині: розпочали розслідування
Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, сьогодні з’явилося на одному з українських телеграм-каналів.

Інформують, що працівники ДБР проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини. Опитують свідків та потерпілого.

Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.

Відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Наразі офіцеру готують повідомлення про підозру за цією статтею.

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДБР, побиття, офіцер, Івано-Франківщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ухилянти на Ковельщині сплатять у бюджет понад 800 тисяч гривень
Сьогодні, 19:15
Яка ситуація на усіх напрямках фронту станом на вечір 18 квітня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:35
Офіцер Нацгвардії побив строковика на Івано-Франківщині: розпочали розслідування
Сьогодні, 18:20
Росія може готувати масований ракетний удар на травневі свята, – ОК «Південь»
Сьогодні, 18:00
На Волині затримали крадія піску
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
Командиру з Житомирщини, який побив строковика, загрожує до 12 років в'язниці Командиру з Житомирщини, який побив строковика, загрожує до 12 років в'язниці
05 квітень, 13:00
Офіцера, який побив строковика, відправили під цілодобовий домашній арешт Офіцера, який побив строковика, відправили під цілодобовий домашній арешт
17 березень, 14:12
За побиття курсанта офіцер Національної академії сухопутних військ відповідатиме в суді За побиття курсанта офіцер Національної академії сухопутних військ відповідатиме в суді
11 серпень, 2016, 17:07
Померла до приїзду «швидкої»: на Волині син до смерті побив матір Померла до приїзду «швидкої»: на Волині син до смерті побив матір
17 квітень, 10:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ухилянти на Ковельщині сплатять у бюджет понад 800 тисяч гривень
Сьогодні, 19:15
 0
Яка ситуація на усіх напрямках фронту станом на вечір 18 квітня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 18:35
 0
Офіцер Нацгвардії побив строковика на Івано-Франківщині: розпочали розслідування
Сьогодні, 18:20
 0
Росія може готувати масований ракетний удар на травневі свята, – ОК «Південь»
Сьогодні, 18:00
 0
На Волині затримали крадія піску
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8