Офіцер Нацгвардії побив строковика на Івано-Франківщині: розпочали розслідування





Про це



Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, сьогодні з’явилося на одному з українських телеграм-каналів.



Інформують, що працівники ДБР проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини. Опитують свідків та потерпілого.



Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.



Відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Наразі офіцеру готують повідомлення про підозру за цією статтею.



Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині.Про це повідомляє пресслужба ДБР.Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, сьогодні з’явилося на одному з українських телеграм-каналів.Інформують, що працівники ДБР проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини. Опитують свідків та потерпілого.Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.Відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Наразі офіцеру готують повідомлення про підозру за цією статтею.Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.

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