Ухилянти на Ковельщині сплатять у бюджет понад 800 тисяч гривень

Прокурори Ковельської окружної прокуратури у справах за фактами виготовлення та використання підроблених документів, на підставі яких чоловіки, що підлягають мобілізації, намагались покинути територію України, окрім інших покарань, ініціювали також застосування до обвинувачених штрафів.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Усього з початку російської агресії на Ковельщині за вироками судів до таких осіб застосували покарання у виді штрафів на загальну суму 804 тисячі гривень.Найбільший штраф, згідно із укладеною з прокурором та затвердженою судом угодою про визнання винуватості, становив 10000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 170 000 гривень.