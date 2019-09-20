Знайшли мертвим 28-річного волинянина, якого розшукували з лютого
Сьогодні, 20:20
18 квітня знайшли мертвим Степасюка Андрія Сергійовича 29 грудня 1995 року народження, жителя смт Маневичі Камінь-Каширського району. Чоловіка з лютого розшукували правоохоронці та небайдужі люди.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці зазначили, що справді сьогодні знайшли тіло Степасюка Андрія Сергійовича. Труп виявили у меліоративному каналі. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу. Відомості належним чином задокументовано.
Нагадаємо, Андрій 17 лютого цього року пішов з дому в невідомому напрямку та протягом двох місяців був у розшуку.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, правоохоронці зазначили, що справді сьогодні знайшли тіло Степасюка Андрія Сергійовича. Труп виявили у меліоративному каналі. Тіло скеровано на судово-медичну експертизу. Відомості належним чином задокументовано.
Нагадаємо, Андрій 17 лютого цього року пішов з дому в невідомому напрямку та протягом двох місяців був у розшуку.
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